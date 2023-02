Manoé Fredette participera au championnat national junior de quilles

Le quilleur amossois a remporté le titre québécois chez les 11 ans et moins, lors du championnat provincial de la Fédération canadienne des dix quilles, disputé le 4 février à Laval. Il a terminé en tête de sa catégorie avec seulement cinq quilles d’avance au classement cumulatif des huit parties du tournoi.

Tout s’est donc joué au dernier carreau pour le jeune athlète de 11 ans.

« Après quatre games, j’étais deuxième. C’est sûr que j’étais sur les nerfs. Ensuite, j’étais premier et quand je lançais et que je faisais des abats, c’est lui qui avait tout le stress. Je me suis dit: un carreau à la fois. Si le gars faisait un double au dernier carreau, il gagnait, et il n’a pas fait de double, alors j’ai gagné. Ça me rend joyeux, parce que c’était un petit peu mon rêve », raconte celui qui abat des quilles depuis l’âge de 4 ans.

Un joueur calme et concentré

Manoé Fredette avec son entraîneur Mario Inkel. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Entraîneur de l’équipe de la Ligue de quilles junior d’Amos depuis 20 ans, Mario Inkel n’est pas tant surpris des succès de son jeune protégé.

Sa capacité de rester calme et d’analyser son lancer font partie de ses qualités. Pour l’âge qu’il a, il a une bonne concentration. Il est capable de comprendre les erreurs qu’il fait. Quand on lui dit de faire telle chose, il est capable de l’appliquer tout de suite, de le mettre en pratique. C’est sa force par rapport à d’autres joueurs qui vont perdre leur concentration quand ils ratent une réserve ou un abat. Il reste calme et il écoute ce qu’on lui dit , souligne celui qui a aussi conduit les Amossois Marc-André Bernard (2009) et Simon-Pierre Germain (2018) aux championnats nationaux à 11 ans.

En mode préparation

Dimanche matin, 9 heures, Manoé Fredette s’entraînait dans les allées de la Salle de quilles d’Amos avec les autres quilleurs juniors locaux, comme il le fait trois fois par semaine. À trois mois du championnat national, il est déjà fébrile.

Je suis content parce que je pense que ça va être une belle expérience. Ça me stresse, parce que si je gagne, je vais quand même être champion canadien à ma première expérience. J’aimerais finir dans les trois premiers, c’est sûr que ce serait cool , affirme-t-il.

Mario Inkel croit que c’est possible, bien qu’il ne connaisse pas encore les forces qui seront en présence.

Le Québec a toujours représenté une force au niveau national. On a de bons entraîneurs, ils vont sortir le maximum de Manoé, j’en suis persuadé. Mon travail sera de peaufiner toute sa technique, d’améliorer les petits points. J’évalue son lancer en 25 points, je monte un petit programme d’entraînement avec des exercices à la maison et des exercices ici, pour qu’il arrive à son pic pour la compétition. Et c’est aussi selon les recommandations de l’entraîneur de l’équipe du Québec, qui peut voir des choses que je ne vois pas. On travaille ensemble, en équipe , confie-t-il.

L’équipe de la Ligue de quilles junior d’Amos compte 17 jeunes quilleurs âgés entre 5 et 21 ans.