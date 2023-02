Un collège de la C.-B. introduit des enseignements autochtones à son programme de coiffure

En Colombie-Britannique, un collège situé à Cranbrook, le College of the Rockies, propose des enseignements autochtones dans son programme de coiffure.

Depuis septembre, Barbie Torres, une étudiante métisse originaire de Cranbrook, participe à ce programme de coiffure de 43 semaines et se dit heureuse de voir qu'il honore la signification des cheveux pour les peuples autochtones. Il y a [eu beaucoup plus d'acceptation [de la culture autochtone] depuis que je suis dans ce programme. [L'instructrice] a apporté de la diversité et de l'équité au programme.

Em mai dernier, Barbie Torres a rasé sa tête et enterré ses cheveux lors d’une cérémonie pour montrer son soutien à sa tante, une aînée métisse, qui avait reçu un diagnostic de cancer. Cela a libéré beaucoup de traumatismes que j'ai eus dans le passé.

Le collège décrit son programme comme le premier dans la province à autochtoniser son curriculum, en invitant des aînés autochtones à partager leurs connaissances, et en écoutant les étudiants autochtones sur leurs idées pour mieux représenter leurs cultures au sein du programme.

La directrice générale de la stratégie et de la réconciliation autochtone du collège, Dana Wesley, ​​affirme que son devoir principal est de décoloniser les programmes d'études et d'intégrer de manière significative les connaissances autochtones dans la salle de classe.

La membre de la Première Nation de Moose Cree explique que le collège offre également des cours de langue kutenai (kootenai, ktunaxa) et a nommé plusieurs personnes autochtones à son conseil d'administration. Nos systèmes de connaissances et nos façons d'être ont été systématiquement dénigrés au fil du temps par le colonialisme.

Une instructrice non autochtone, Gwen Stewart, explique avoir appris l'importance et la sacralité des cheveux dans les cultures autochtones grâce à une collègue dont la culture ojibwée considère que les cheveux sont un lien avec les ancêtres.

Gwen Stewart apprend à ses étudiants à demander aux clients autochtones ce qu'ils souhaitent faire de leurs cheveux après la coupe, et à leur offrir de les garder.

Selon le collège, la plupart des 2000 étudiants à plein temps viennent du district régional d'East Kootenay, et environ 8 % de la population étudiante est autochtone. Le collège admet néanmoins qu’aucun instructeur du programme de coiffure n’est autochtone, sans préciser pourquoi.

Avec les informations de Corey Bullock