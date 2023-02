Cold Lake achète une clinique médicale pour subvenir aux besoins de ses résidents

La clinique médicale Glacier Gate, dont le bâtiment abrite également une pharmacie, appartient à deux médecins qui s’apprêtent à quitter Cold Lake.

La Municipalité prévoit l’acquérir pour 1,85 million de dollars et la gérer comme une société à but non lucratif. L’établissement serait dirigé par un conseil d’administration de cinq personnes et sa gestion n’aurait pas de lien de dépendance avec l’administration municipale.

Plutôt que de rester un observateur passif, [...] Cold Lake veut maintenant se donner les moyens de recruter activement des médecins afin [de] répondre aux besoins de la communauté en matière de soins de santé , lit-on dans le projet de plan d'affaires.

Autrement dit, Cold Lake souhaite, à travers ce projet, augmenter le nombre de nouveaux médecins et pas seulement remplacer ceux qui prennent leur retraite ou qui déménagent », explique le maire Craig Copeland. Cela permettrait de soulager la pression sur nos médecins existants [qui] sont surchargés .

Le recensement municipal de 2022 a également révélé que 8 % des résidents de Cold Lake consultaient un médecin à l'extérieur de la communauté et qu'environ 46 % des répondants déclaraient attendre plus de trois semaines pour obtenir un rendez-vous avec un médecin.

Maire de Cold Lake depuis 2007, Craig Copeland souligne que le nombre de médecins dans sa municipalité est resté le même alors que la population a augmenté.

Services de santé Alberta soutient le projet

Services de santé de l'Alberta, l’autorité provinciale en matière de santé, est au courant du projet de Cold Lake et le soutient, selon un porte-parole.

Le conseil municipal a tenu une audience publique sur la proposition le mois dernier, comme l'exige la loi municipale. Le conseil devrait adopter une résolution mardi soir, puis l'envoyer à la ministre des Affaires municipales, Rebecca Schulz, qui doit être avisée dans les 60 jours.

Le maire Craig Copeland espère que la nouvelle clinique fonctionnera selon le nouveau modèle d'ici le 1er avril. Les quatre médecins qui y restent ainsi que le personnel actuel devraient continuer à exercer leurs fonctions après la transition.

La Dre Samantha Myhr, présidente de la section de médecine rurale de l'Alberta Medical Association, dit avoir examiné la proposition de Cold Lake et l’avoir trouvée bonne sur le papier.

Elle souligne cependant n’avoir pas eu l'occasion de tâter le pouls des médecins de Cold Lake pour savoir ce qu’ils en pensent.

Le Dre Myhr dit apprécier par ailleurs qu'une communauté reconnaisse qu'il est essentiel de garder et de soutenir les médecins existants en allégeant leur charge de travail. Elle note également que le maintien de la continuité des soins est de nature à attirer des médecins dans la communauté.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine