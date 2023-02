Québec solidaire tourne la page sur l’élection de 2022

Le co-porte-parole de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, estime que son parti sort uni et plus fort de cet exercice d’introspection.

« Uni derrière un plan de match clair pour bonifier notre projet politique, pour le rendre encore plus branché sur les préoccupations des Québécois et des Québécoises à l'extérieur des centres urbains. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Les quelque 300 militants présents au Collège Ahuntsic depuis vendredi ont reconnu que les idées du parti ont été présentées de manière trop complexe lors de la dernière campagne électorale.

Ils ont aussi entamé une réflexion sur les efforts à fournir pour assurer la parité entre les hommes et les femmes au sein de son caucus, composé de sept hommes et de quatre femmes.

Les délégués ont voté samedi en faveur d’une proposition pour élaborer des moyens afin d'imposer des candidatures féminines dans certains comtés.

Quand on s’assume comme parti féministe, il faut faire des efforts particuliers pour s’assurer, un, que les femmes se présentent et, deux, qu’elles gagnent , a affirmé la co-porte-parole Manon Massé, en conférence de presse en fin de journée samedi, ajoutant qu’il s’agit d’un chantier qu’on ouvre .

Dimanche, le manque de conviction de QS dans l’abolition du serment au Roi et autour de la nomination d’Amira Elghawaby comme représentante spéciale fédérale pour la lutte contre l'islamophobie a été critiqué.

Mieux communiquer les propositions politiques, réfléchir au processus d'investiture et rallier les Québécois pour lutter contre les changements climatiques comptent parmi les thèmes du conseil national de Québec solidaire. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Nadeau-Dubois emballé par l’opération régions

Gabriel Nadeau-Dubois se montre optimiste pour l’avenir de sa formation politique et est emballé par le mandat donné par les militants de partir sur les routes du Québec pour reconnecter avec les régions et séduire les électeurs à l'extérieur des centres urbains.

« Les gens nous disaient "on hésite encore à vous donner votre chance". Un des objectifs de cette tournée c’est d’aller rencontrer ces gens-là et leur dire "qu’est-ce qu’on pourrait mieux faire? Qu’est-ce qu’on peut proposer pour renverser cette hésitation-là?" » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Les constats qui émergeront de ce processus serviront ensuite de base pour la plateforme électorale de 2026.

Un hommage a été rendu dimanche à Émilise Lessard-Therrien, seule députée de Québec solidaire qui n’a pas remporté son siège, et la seule qui venait d’une région éloignée.

Elle a invité son parti à non seulement le parti de la rue , mais aussi celui des rangs pour les prochaines élections en 2026, lors desquelles elle compte se représenter.

2022 est derrière nous, à partir de maintenant on se relève les manches et on se prépare pour 2026 , a assuré M. Nadeau-Dubois. Et ça commence par Saint-Henri–Saint-Anne , a ajouté la co-porte-parole Manon Massé.

Avant tout, l’élection partielle à Montréal

Avant de penser à 2026, la priorité de Québec solidaire est l’élection partielle dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Saint-Jacques, prévue le 13 mars en raison du départ de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade.

L’avocat spécialisé en immigration, Guillaume Cliche-Rivard, qui avait terminé deuxième, avec 2700 votes en moins, espère devenir le 12e député solidaire à entrer au Salon bleu.

Une équipe de bénévoles solidaires est à pied d'œuvre à ses côtés sur le terrain cet après-midi pour faire du porte-à-porte.

La formation politique demeure prudente, puisque cette circonscription est historiquement un bastion libéral et car la participation de son électorat, plus jeune, est moins garantie.

Tous les principaux partis ont présenté leur candidat.

Chemin Roxham : le débat prend une tournure inquiétante

Le débat sur le chemin Roxham au Québec prend une tournure « inquiétante », estime le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Il dénonce la surenchère politique, notamment le gazouillis de vendredi du Bloc québécois qui affirme que le Québec n'est pas un tout-inclus .

Dans les dernières semaines, le Parti québécois avait aussi suggéré d'appeler la police et de créer une enclave pour barrer la route aux migrants.

Je m'inquiète de la surenchère à laquelle on assiste présentement , a déclaré dimanche M. Nadeau-Dubois en marge du Conseil national de QS à Montréal.

Les gens qui entrent au Québec pour faire des demandes d'asile, c'est des gens qui fuient la violence, l'exploitation, la persécution. Ce n'est pas du monde qui veut se la couler douce , a-t-il ajouté. D'après lui, ces comparaisons-là n'ont pas leur place .

L'an dernier, un nombre record de 39 171 demandeurs d'asile ont été interceptés au chemin Roxham. Photo : (Charles Contant/CBC)

« Aucun bon sens »

La question a été soulevée en point de presse après que le candidat de QS dans Saint-Henri–Sainte-Anne, l'avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard, eut évoqué le chemin Roxham dans un discours.

Il a déclaré devant les délégués de QS que de parler d'ériger des murs, des blocages policiers à la frontière en 2023 n'avait aucun bon sens .

L'an dernier, un nombre record de 39 171 demandeurs d'asile ont été interceptés au chemin Roxham, un point d'entrée qui n'est pas officiel situé à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie.

Le gouvernement caquiste de François Legault exige qu'Ottawa assume les coûts engendrés et qu'il renégocie avec l'administration du président américain Joe Biden l'entente sur les tiers pays sûrs.

QS propose de suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs, le temps de la renégocier. Cela permettrait de demander l'asile à n'importe quel point d'entrée frontalier canadien, selon M. Cliche-Rivard.

