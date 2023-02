Un quatrième flétan pêché dans le fjord du Saguenay

Un quatrième flétan a été pêché samedi dans les eaux du fjord du Saguenay dans le cadre du projet de pêche scientifique. Le flétan de près de 55 kilogrammes est le plus imposant spécimen capturé jusqu’à maintenant cette saison.

Le flétan a été pêché dans le secteur de Sainte-Rose-du-Nord en après-midi samedi. Hugo Morissette, un pêcheur de Laterrière, a mis plusieurs heures à le sortir de l’eau, avec l’aide d’autres pêcheurs, explique le spécialiste de la pêche blanche Rémi Aubin.

Les pêcheurs ont piqué le flétan, ont mis quelques heures à le remonter. Après un dur combat, ils ont agrandi le trou, puis par la suite, ils l’ont sorti sur la glace. Les gens étaient vraiment euphoriques, heureux , rapporte celui qui est également président de l’organisme Promotion Pêche.

Le passionné de pêche blanche profitait d’ailleurs de sa journée d’une journée de congé dimanche pour tenter de pêcher lui-même un flétan.

Le plus imposant spécimen avait été capturé l’an dernier, lors de la première année du projet scientifique. Il pesait 71 kilogrammes, ou 156 livres, et mesurait 1 mètre 70.

C’est quand exceptionnel, c’est un super beau spécimen après un long combat , a souligné Rémi Aubin, au sujet de la nouvelle prise de samedi.

Encore possible de s'inscrire

Le flétan de 54,6 kilogrammes, ou 119 livres, a été ramené en soirée samedi au Musée du fjord pour que le spécimen soit ensuite analysé par les scientifiques du projet de pêche hivernal au flétan.

Ils sont venus le porter en soirée au Musée du fjord pour la pesée officielle et le Musée du fjord va récupérer otolithes et estomac pour les études scientifiques et par la suite, le poisson sera redonné au pêcheur , a rappelé Rémi Aubin.

Les pêcheurs qui souhaitent participer au projet de pêche scientifique du flétan cette saison peuvent encore s’inscrire auprès du Musée du fjord.