Bilan positif au Carnaval de Québec, malgré la météo

C'était très festif! résume Marie-Ève Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec. Ça a été très en contrastes. On a commencé avec -44 et on termine sous le soleil avec un beau trois degrés. dit-elle.

Si le premier week-end a été marqué par un froid sibérien qui a forcé l'annulation de performances musicales et le report de l'ouverture du Carnaval, le site a été pris d'assaut lors de la seconde fin de semaine. Le dernier samedi d'activités a même été la journée la plus achalandée des cinq dernières années selon Marie-Ève Jacob.

« C'est sûr qu'il y avait des files d'attente plus longues qu'à l'usuel, mais il n'y a pas eu d'incidents, on est très contents de notre journée » — Une citation de Marie-Ève Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec.

Parmi les bons coups de cette dernière mouture, l'organisation souligne le succès des défilés de nuit, des soirées musicales sous le dôme, et des performances de drag-queens au Parc de la Francophonie, notamment.

Le premier défilé du Carnaval s'est déroulé sous un froid polaire. Photo : Stéphane Audet

La venue des populaires animatrices du réseau américain NBC, Hoda Kotb et Jenna Bush Hager, lors des festivités, a également été soulignée.

Agrandissement à venir ?

L'organisation n'écarte pas la possibilité de revoir la configuration des emplacements pour l'an prochain afin de mieux répondre à la demande.

On réévalue tout l'ensemble des sites. Est-ce qu'on ajoute un site? Est-ce qu'on s'ajuste? Ça fait partie de nos discussions explique Marie-Ève Jacob.

Le Carnaval de Québec a quitté les plaines d'Abraham en 2017 pour s'installer à différents emplacements de la Haute-Ville.

De nombreux visiteurs ont fait la file pour visiter le château de bonhomme Carnaval lors du week-end d'ouverture. Photo : Radio-Canada

Le 70e Carnaval de Québec se déroulera du 2 au 11 février 2024.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Gabrielle Morissette