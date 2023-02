La coupe d’arbres anciens dans le centre-ville de Toronto de nouveau suspendue

Selon un porte-parole de Metrolinx, la coupe d’arbres devant Osgoode Hall a de nouveau été suspendue samedi par la Cour d'appel de l'Ontario en attendant une audience mardi initiée par l'Institut de développement Haudenosaunee (HDI).

Les travaux d'abattage des arbres ont commencé le 4 février. Cependant, Metrolinx a dû interrompre ses opérations en attendant une audience le 5 février initiée par le Barreau de l'Ontario – qui a ensuite obtenu une injonction temporaire jusqu'au 10 février.

Vendredi, le juge Charles Hackland a refusé de prolonger l’injonction, et l'enlèvement des arbres a repris samedi, avant de s’arrêter à nouveau.

Metrolinx explique que HDI fait appel de la décision du juge Hackland de rejeter sa demande d'injonction, qui est distincte de celle déposée par le Barreau de l’Ontario.

Dans un courriel envoyé samedi, la coalition Build Ontario Line Differently (BOLD), qui s’oppose aux travaux, souligne que HDI déplore que les titulaires de droits autochtones n'ont pas été consultés de manière significative .

Selon la présidente par intérim de BOLD , Liz Driver, le choix pour Metrolinx est clair . Engagez-vous dans une véritable consultation et changez de tactique ou attendez-vous à plus de retards alors que les habitants de Toronto et tous ceux qui sont touchés par le projet vous combattent à chaque arrêt.

Dans de nombreuses déclarations, l’agence Metrolinx a répété qu'elle s'engage auprès des collectivités depuis plus de deux ans, dans ce projet de construction d’une nouvelle ligne de métro.

Il s'agit d'un autre retard alors que nous travaillons à construire le système de transport en commun dont les Ontariens ont besoin et qu'ils méritent , a déclaré un porte-parole de l’agence provinciale.

Avec les informations de CBC