60 km en raquettes sur la Route blanche pour se réapproprier le territoire

Un groupe de huit personnes, composé d'Autochtones et d'allochtones, va parcourir cette semaine une partie de la Route blanche en raquettes, de Kegaska à Unamen Shipu. Les participants souhaitent se réapproprier le territoire et en inspirer d'autres à emboîter le pas.

Dès lundi, ils comptent chausser leurs raquettes pour parcourir une quinzaine de kilomètres par jour, pour un total d’environ 60 kilomètres.

Le groupe est parti le 11 février de Joliette, en direction de la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Cette activité est une initiative du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Joliette.

On a des membres des Premières Nations, mais aussi des Québécois et des Français. Nos âges se situent du début vingtaine jusqu’à la cinquantaine. Moi-même, je suis grand-mère d’une petite fille , explique Jennifer Brazeau, directrice générale de l'organisme.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Joliette, Jennifer Brazeau. Photo : Gracieuseté du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

L'un des participants compte même produire un court-métrage au terme du périple. Il captera des images dans le Nitassinan, le territoire traditionnel des Innus.

On espère avoir un film pour montrer, à d’autres communautés, l’expédition qu’on va faire pour qu’elles puissent s'imaginer de participer à d’autres aventures. [On veut leur montrer] qu’on n’est pas limité dans nos espaces et qu’on peut aller explorer d’autres régions , raconte Jennifer Brazeau.

« Avec cette expédition, on souhaite aussi combattre l’idée de la sédentarisation qui était forcée sur nous, les Autochtones. On est quand même les premiers explorateurs de ce pays. » — Une citation de Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Joliette

Emylou Lapalme, une Atikamekw de Manawan, fait aussi partie du groupe. Elle s’est entraînée en vue de l'expédition.

Pendant 5 semaines, on s'est entraînés 3 fois par semaine pour pouvoir se préparer à ce défi. Malgré le froid et la peur, on veut montrer que c’est quelque chose qu’on peut faire , raconte-t-elle.

Emylou Lapalme est une Atikamekw de Manawan et est intervenante jeunesse au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Joliette. Photo : Gracieuseté du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Arrêt prévu à Unamen Shipu

Le groupe prévoit dormir dans des tentes lors des premières nuits. Il souhaite arriver dans la communauté innue d'Unamen Shipu d’ici jeudi ou vendredi.

La communauté innue d'Unamen Shipu. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émile Duchesne

C'est la directrice de la santé d’Unamen Shipu, Sophie Des Rosiers Gagné, qui les accueillera. Elle ignorait la tenue de cette activité jusqu'à tout récemment.

Je me suis retrouvé à l’aéroport pour retourner à Unamen Shipu. J’ai discuté avec un monsieur qui disait être un coordonnateur d’un centre d’amitié autochtone. Il m’a dit qu’il organisait une marche [en Basse-Côte-Nord]. Il m’a demandé si je souhaitais les accueillir. J’ai accepté. Le projet est vraiment une belle initiative, donc on trouve de l’espace pour l'hébergement , raconte-t-elle.

Vendredi, le groupe conclura son périple avec un arrêt à l’école Olamen de Unamen Shipu.