L’unique habitant noir d’un village albertain revient sur ses racines afro-américaines

À « quelque chose comme » 88 ans, un habitant du village de Breton, à quelque 110 km au sud-ouest d’Edmonton, se définit comme « le seul Noir qui reste par ici ». Loin de regretter cet état de fait, il en profite pour rappeler l’importance de ses racines dans la communauté noire des États-Unis et espérer que cette page d’histoire ne s’efface pas à sa mort.

Les grands-parents de Vant Hayes, William et Mollie Hayes, se sont établis en Alberta avec leur famille au début du 20e siècle, durant ce qui est aujourd’hui connu comme la grande migration afro-américaine.

L’augmentation de la discrimination à l’égard des personnes noires a conduit de nombreux Afro-Américains à s’exiler. Pour certains, le Canada est devenu une destination.

Breton, alors appelé Keystone, a vu 54 familles s’établir sur son territoire à l’époque. De celles-ci, il ne reste que Vant Hayes.

On vous donnait [une terre], mais il fallait en nettoyer 10 acres avant qu’on vous donne le titre [de propriété]. Je suppose que c’est une des raisons pour lesquelles on est venu ici , raconte Vant Hayes. Une autre raison était la situation aux États-Unis. Ça allait plutôt mal, là-bas.

La majeure partie de cette vague migratoire a eu lieu de 1909 à 1911, l’année où le gouvernement fédéral a interdit aux personnes noires de venir au Canada parce qu’elles étaient considérées comme inadaptées au climat et aux exigences du pays. Le décret a toutefois été révoqué peu de temps après.

Vivre malgré le traumatisme

Les parents de Vant Hayes, Floyd et Elizabeth, avaient 10 enfants lorsqu’ils ont tenté de déménager à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour le travail. L’entreprise s’est toutefois avérée infructueuse et la famille est rentrée à Breton à la mort de Floyd.

C’était difficile, parce qu’il fallait s’occuper de 10 enfants et les nourrir tous les jours… et la famille a réussi , explique Vant Hayes. Nous avons mangé beaucoup d’oeufs et de poulet , ajoute-t-il en riant.

L’arrivée au Canada n’a pas effacé ce qu’Elizabeth Hayes a vécu en Oklahoma, son État d’origine. De nombreuses personnes sont parties des États-Unis pour finir dans un endroit similaire aux États-Unis , raconte Vant. Ma mère portait toujours une arme à feu avec elle, pour sa protection.

Le devoir de mémoire

Aujourd’hui, Vant Hayes craint de voir l’histoire afro-américaine de Breton mourir avec lui, et pour cause. Même le conservateur du Musée historique de Breton, Allan Goddard, qui a grandi dans la région, ignorait cette page de l’histoire de son patelin dans sa jeunesse.

Selon lui, certains registres historiques des propriétés portent une mention de race en lieu et place de leur nationalité, ce qui n’était pas le cas des colons blancs.

Ils étaient américains. [...] Est-ce qu’on les identifiait pour les envoyer dans un territoire précis ou seulement à cause de leur couleur de peau? , se demande-t-il.

Même si des descendants des membres de la communauté noire originale continuent de se rassembler tous les ans, cette page de l’histoire s’efface tranquillement des mémoires. Le cimetière original, par exemple, a pratiquement sombré dans l’oubli, mais une énorme roche ornée d’une plaque de bronze rappelle l’existence des 27 personnes qui y ont été enterrées.