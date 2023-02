Du yoga parmi les chats à Brandon, au Manitoba

Un studio de yoga de Brandon a accueilli des participants hors de l'ordinaire samedi lors d'un cours : des chats et des chatons. Avec cette initiative, la Brandon Humane Society espère ainsi lever des fonds et que certains de ces chats soient adoptés.

McCrimmon, souligne que les dons sont toujours acceptés pour aider à nourrir et soigner les animaux du refuge.

Ce contexte est parfait [pour présenter les chats aux gens] parce qu'ils n'ont pas le choix de se côtoyer, donc les participants voient à quel point les chats sont sympathiques , explique-t-elle.

L'instructrice de yoga Chelsea McCrimmon est aussi bénévole à la Brandon Humane Society. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Au total, la Brandon Humane Society s'occupe d'environ 70 chats et chiens pour qu'ils soient éventuellement adoptés. Les chats participant au cours ont été sélectionnés en raison de leur caractère sociable.

« Ils aiment marcher sur les gens. Je suis très fière d'eux. » — Une citation de Chelsea McCrimmon, instructrice au studio Luna Muna Yoga et bénévole à la Brandon Humane Society

Aller à l'image 0 Pendant que les participants posent, les chats se reposent. Aller à l'image 1 Chelsea McCrimmon dirige des classes d'une douzaine de personnes au studio Luna Muna Yoga, à Brandon. Aller à l'image 2 Elena Burch joue avec Tanga. 1 / de 3 Pendant que les participants posent, les chats se reposent. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 Pendant que les participants posent, les chats se reposent. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 2 de 3 Chelsea McCrimmon dirige des classes d'une douzaine de personnes au studio Luna Muna Yoga, à Brandon. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 3 de 3 Elena Burch joue avec Tanga. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

L'instructrice a d'ailleurs incorporé un thème félin au cours, notamment les poses que les participants devaient adopter. Elle espère qu'ils sont repartis heureux et avec une bonne impression des chats en quête d'adoption.

J'adore le yoga, c'est bon pour le cœur et l'esprit. Je crois que c'est la même chose pour les animaux, ils sont bons pour nous.

Aller à l'image 0 Tanga inspecte de l'équipement de yoga. Aller à l'image 1 Les chats participants ont été sélectionnés en raison de leur caractère sociable. Aller à l'image 2 Les humains et les chats cohabitent dans toutes sortes de poses lors de ces séances. 1 / de 3 Tanga inspecte de l'équipement de yoga. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 Tanga inspecte de l'équipement de yoga. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 2 de 3 Les chats participants ont été sélectionnés en raison de leur caractère sociable. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 3 de 3 Les humains et les chats cohabitent dans toutes sortes de poses lors de ces séances. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Une employée de la Brandon Humane Society, Lizanne Szabo, estime que cette initiative est un excellent moyen d'aider les animaux à socialiser. Ça expose nos chats à des personnes différentes. La plupart d'entre eux se sont très bien débrouillés , note-t-elle

Elle précise que de s'occuper de ces animaux est également onéreux pour un organisme à but non lucratif. Nous ne recevons pas de financement du gouvernement ou de la ville, seulement des dons.

Les vagues d'adoptions vont et viennent, selon Lizanne Szabo, précisant qu'en ce moment, elles sont plutôt au ralenti.

Aller à l'image 0 Lexa Strut, une participante de 12 ans, tient un chaton. Aller à l'image 1 Chelsea McCrimmon encourage les participants à prendre des chats sur eux en faisant du yoga. Aller à l'image 2 Juel Bell fait connaissance avec un chat. 1 / de 3 Lexa Strut, une participante de 12 ans, tient un chaton. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 Lexa Strut, une participante de 12 ans, tient un chaton. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 2 de 3 Chelsea McCrimmon encourage les participants à prendre des chats sur eux en faisant du yoga. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Image 3 de 3 Juel Bell fait connaissance avec un chat. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Une habituée du studio de yoga, Rhonda Pardy, estime que combiner le cours au contact avec les animaux pour sensibiliser les gens à leur sort est une très bonne idée.