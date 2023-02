Partielle à Montréal : le chef conservateur écorche ses adversaires

Le candidat en question est Lucien Koty, un consultant en TI qui détient une maîtrise de l’École polytechnique de Montréal et un diplôme d'une université de l'Afrique de l'Ouest. M. Koty, qui s'était déjà présenté dans Verdun par le passé, a assuré résider dans une circonscription voisine et fréquenter les commerces locaux.

On a pris Lucien, pas pour la couleur de sa peau, mais parce que c’est le meilleur candidat pour Saint-Henri–Sainte-Anne , a assuré M. Duhaime, en faisant allusion aux préoccupations de Québec solidaire pour la parité des élus, un sujet en faveur duquel ont voté les membres du parti, qui étaient réunis en conseil national cette fin de semaine.

Le Parti conservateur sera de toutes les batailles, de tous les instants, pour dénoncer les politiques divisibles du gouvernement de François Legault. Il faut qu’il arrête! Il est temps pour nous d’être respectés et de se faire respecter , a dit le candidat conservateur, martelant les thèmes chers à la formation politique tels l'inflation, le logement, l'allègement de la réglementation pour accélérer la construction résidentielle, la lourdeur du fardeau fiscal et la place du privé en santé.

Le chef Éric Duhaime n'a pas manqué d'inviter les militants à poursuivre leur engagement et à soutenir le candidat conservateur, se disant préoccupé par la baisse généralisée du taux de participation, et plus particulièrement dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Celui-ci s'est établi à 66,15 % dans l'ensemble du Québec et à 57,82 % dans cette circonscription.

M. Duhaime a répondu au candidat libéral Christopher Baenninger, qui avait promis lors du lancement de sa campagne, samedi, qu'il serait le seul candidat à toujours défendre les droits et libertés de toutes les Québécoises et tous les Québécois .

L'élection complémentaire aura lieu le 13 mars; la circonscription est devenue vacante à la suite de la démission de l'ancienne cheffe libérale Dominique Anglade.

Avec les informations de La Presse canadienne