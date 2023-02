Les étudiants Chinois des universités canadiennes ne pourront plus rester chez eux

Cela s'apprête toutefois à changer à la prochaine session de printemps, alors que le ministère de l'Éducation chinois a annoncé qu'il ne reconnaîtra pas les crédits des étudiants qui ne retourneront pas sur les campus de leurs universités étrangères.

Une mesure semblable était entrée en vigueur pour la session d'hiver, amorcée en janvier. Elle avait cependant été amendée pour octroyer un délai aux étudiants qui n'arriveraient pas à obtenir un visa ou un billet d'avion avant le début des classes.

Ainsi, les universités se préparent à accueillir un afflux d'étudiants en provenance de la Chine, sans avoir d'idée précise de leur nombre.

Les données sur l'immigration suggèrent que des dizaines de milliers d'étudiants chinois au Canada pourraient être rentrés en Chine pendant la pandémie.

En effet, le nombre de Chinois titulaires d'un permis d'études a chuté de plus de 30 000, ou 19 %, pendant la pandémie, passant de 173 365 en 2019 à 141 085 en 2021, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Un geste d'ouverture

Mark Tanner, le directeur général de la société de marketing China Skinny, établie à Shanghai, voit dans la directive du gouvernement un geste symbolique pour montrer que la Chine est réellement ouverte de nouveau .

Cela envoie un signal positif aux pays qui, comme le Canada, comptent un grand nombre d'étudiants chinois, croit-il.

En plus des bénéfices directs pour les fournisseurs d'éducation, l'industrie du tourisme profite souvent de la visite d'amis et de parents d'étudiants, alors que les étudiants et leurs familles développent des liens avec le Canada. Cela génère souvent des investissements étrangers , note-t-il.