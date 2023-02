Une rare incursion à l’intérieur du 100, rue Wellington grâce à la culture inuit

Samedi, une dizaine de jeunes inuit ont fait retentir leur voix et leurs tambours dans le hall du 100, rue Wellington, devant les festivaliers du Bal de neige.

Des pratiques comme le tatouage traditionnel et le chant nous ont été enlevées. Aujourd’hui, on ne fait que les reconquérir , explique Samantha Putumiraqtuq, l’une des artistes du Nunavut Sivuniksavut, un établissement d’études postsecondaires réservé aux Inuit.

Cette dernière était fébrile de partager sa culture, mais aussi, de faire découvrir l’Espace pour les peuples autochtones au grand public, l’édifice juste devant le Parlement, qui servait auparavant d’ambassade aux États-Unis.

Samantha Putumiraqtuq, étudie au Nunavut Sivuniksavut, un établissement d’études postsecondaires réservé aux Inuit à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

L’événement était organisé par l'Inuit Tapiriit Kanatam (ITK) qui représente plus 65 000 Inuit à travers le pays. Katherine Irngaut, la directrice des communications de l’organisation, était enthousiaste d’enfin pouvoir partager cet espace, cinq ans après que le premier ministre Justin Trudeau ait annoncé qu’il serait dédié aux Autochtones.

Pouvoir utiliser cet espace destiné à la réconciliation, pouvoir célébrer notre culture, c’est formidable.

Une ouverture retardée

Le 100, rue Wellington est resté vacant pendant plus de deux décennies avant qu’il ne soit transformé en ambassade et en centre culturel pour l’ITK, le Ralliement national des Métis et l’Assemblée des Premières Nations. Mais ils ont dû patienter pour y avoir accès.

L’ouverture de l’Espace pour les peuples autochtones devait avoir lieu il y a trois ans, mais elle a été retardée après que des membres de la nation algonquine Anishinabeg aient fait valoir leur mécontentement. Ces derniers souhaitaient avoir voix au chapitre, puisque le bâtiment est situé sur leur territoire.

Le fédéral a finalement conclu une entente avec la nation algonquine Anishinabeg en leur offrant un espace situé juste derrière le 100, rue Wellington.

Les Inuit, les Métis et les Premières Nations ont pu prendre possession du bâtiment l’automne dernier, mais ils ne savent pas encore quand il pourra être ouvert au grand public, puisque des travaux de construction doivent être effectués prochainement.

Hier cependant, les curieux ont pu le visiter le temps d’une journée, tout en découvrant la culture inuit.

Le 100, rue Wellington servait autrefois d'ambassade aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich

Une expérience révélatrice

Basil Macatasnuy, qui vient du Nunavut, était partagé entre bonheur et nostalgie, alors qu’il faisait découvrir aux visiteurs des jeux traditionnels.

J'ai grandi avec ces jeux... ça me rappelle la maison et ma famille , a-t-il dit. Je suis fier d'être Inuk et de pouvoir le montrer.

Les étudiants du Nunavut Sivuniksavut ont pu faire découvrir la culture inuit aux festivaliers du Bal de neige. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

L'événement de la programmation du Bal de neige comprenait également la projection d'un court métrage sur l'histoire et les artéfacts inuit. Cette expérience s’est avérée révélatrice pour Marina Radeva, une résidente d'Ottawa puisqu’elle lui a permis d’en apprendre davantage sur les effets à long terme de la colonisation.

La réconciliation, ce n'est pas que du vent, ce n’est pas que des mots, mais c'est quelque chose de réel , pense-t-elle. Pour nous, le Canada est un pays magnifique où tout est parfait. Mais ce n'est pas le cas.

Avec les informations d’Avanthika Anand, CBC News