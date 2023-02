Un incendie ravage le motel Le Beach à Matane

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les services d'urgence ont été appelés sur place peu après 23 h.

Aucun blessé n'est à déplorer, affirme Johnatan Brunet, directeur du Service de sécurité publique de Matane.

On a eu la confirmation que le bâtiment était complètement évacué et qu’il n’y avait personne à l'intérieur , indique-t-il.

Johnatan Brunet précise que 34 pompiers provenant des casernes de Matane et de Sainte-Félicité ont été dépêchés sur les lieux du sinistre. Certains étaient toujours sur place dimanche matin.

[Vers 8 h du matin] on était toujours sur les lieux. On parle d’une intervention d’une durée de plus de neuf heures. On s'assure de pouvoir faire une rotation des effectifs pour ne pas les épuiser et pour éviter des accidents , raconte-t-il.

L'incendie ne serait pas de source criminelle, selon la SQ . Mais pour le moment, les causes de l’incendie sont inconnues.

L’incendie [fait l’objet d’une enquête] pour déterminer le lieu et la cause du sinistre. Le bâtiment est effondré, donc vous comprendrez que des parties de toitures effondrées nous empêchent d’intervenir adéquatement sous les débris. On a sur les lieux une pelle mécanique qui [nous aide dans] nos opérations , précise Johnatan Brunet.

Dimanche matin vers 8 h, une interdiction de circuler était toujours en cours, notamment sur la rue menant à l’entrée de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout.

Il n’y a aucun problème pour prendre la traverse, qui demeure accessible. On peut contourner cette rue par le secteur est , précise le directeur du Service de sécurité publique de Matane.

Construit dans les années 1940, le motel Le Beach était une véritable institution à Matane-sur-Mer.