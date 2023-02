La fièvre du curling s’empare de Belleterre

Le curling est à l'honneur cette fin de semaine à Belleterre, dans l'est du Témiscamingue. Près d'une cinquantaine de joueuses et de joueurs s'affrontent dans un tournoi qui a débuté vendredi soir.

Deux mois par année, la fièvre du curling s'empare du village de 285 personnes. Cette activité occupe une place importante dans la vie des Belleterriens et des Belleterriennes. Pratiqué depuis 1944, le sport est un héritage de l'entreprise minière de l'époque.

Plus qu’un sport

Roger Nantel est un amateur de curling depuis qu'il a été initié à ce sport à l'adolescence. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Roger Nantel est un amateur de curling depuis l'adolescence. On n'est pas meilleurs que quand on avait douze ans ! lance-t-il à la blague. Mais on joue encore. C'est une fierté d'avoir du curling dans notre petite municipalité , soutient l’ambulancier de Belleterre.

Chaque semaine, la ligue régulière s'affronte lors de parties amicales. Le curling est une occasion de rassemblement en or, souligne l'un des bénévoles organisateurs Simon Laquerre.

C'est un lieu de socialisation du village. Les gens viennent jaser, voir les parties, rire. Des lieux comme ça, il y en a de moins en moins dans les municipalités. Je pense que c'est important de les soutenir , reconnaît-il.

Unique au Québec

Simon Laquerre, bénévole secrétaire-trésorier pour le Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Belleterre est le dernier endroit au Québec qui pratique toujours le curling sur une glace naturelle, selon les organisateurs. Le bâtiment qui couvre la glace est d’origine, comme en témoignent les tableaux de pointages et panneaux publicitaires d'antan.

C'est une équipe de bénévoles qui entretient la patinoire, précise Simon Laquerre. On n’a pas de système de réfrigération ou de climatisation. Le but, c'est que ça soit pas cher pour les gens, pour que tout le monde puisse pratiquer , explique le bénévole.

Léguer une passion

Sophie Phillips s'est découvert une nouvelle passion pour le curling. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le curling est un sport intergénérationnel à Belleterre, ce qui assure une certaine relève.

Il n’est d’ailleurs pas rare d’assister à des matchs impliquant des parents et leurs enfants.

Sophie Phillips s'est récemment découvert une passion pour ce jeu qui allie performance physique et stratégie. Ça faisait comme sept ans que je n'avais pas joué et dès qu'on était sur la glace, ça se faisait tout seul. On apprenait sur le tas et c'était parfait , décrit-elle.

En plus du curling, le Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien est l’hôte de plusieurs événements au fil des saisons.