Inclusion : des équipements adaptés prêtés pour encourager les activités extérieures

C’est le cas de Lucy Unsworth. Habituellement confinée à un fauteuil roulant traditionnel, la jeune fille a pu profiter d’un hippocampe, un fauteuil roulant tout terrain le temps d’une balade en forêt à Dartmouth.

D'habitude cantonnée à son fauteuil roulant, Lucy Unsworth a pu profiter d'un fauteuil roulant tout terrain le temps d'une balade en forêt. Photo : Radio-Canada

C'était amusant, surtout lorsqu'on glissait sur la glace. C'était beaucoup mieux adapté à une promenade en forêt que mon fauteuil roulant. Je voulais faire quelque chose d'amusant parce que je n'ai pas quitté la maison depuis trois semaines sauf pour des visites à l'hôpital. , raconte Lucy Unsworth.

Elle a pu y avoir accès via le programme d'inclusivité de la municipalité d'Halifax, qui vise à faciliter l'accès aux activités récréatives pour les personnes handicapées.

Une première dans la municipalité

Un répit donc pour l’adolescente, grâce à ce programme. Et l'hippocampe n'est qu'un des équipements mis à la disposition du public samedi, dans ce parc de Dartmouth.

C'est la première fois qu'on a cette activité d'essai des équipements adaptés. On les prête aux gens qui veulent les utiliser. On a voulu les apporter dans un seul endroit, afin que les résidents puissent les essayer. Car encourager les personnes à jouer dehors l'hiver n'est pas toujours facile. , explique Cassady Yochoff, spécialiste d'inclusion et d'accessibilité pour la municipalité d’Halifax.

Cassady Yochoff, spécialiste d'inclusion et d'accessibilité pour la municipalité d’Halifax, explique que ces essais d'équipements adaptés aux personnes en situation de handicap est une première dans la municipalité. Photo : Radio-Canada

La municipalité veut faire un pas vers plus d’inclusivité, y compris dans les activités en extérieur.

C'est possible de rester actif dehors, l'hiver. Beaucoup de gens, qu'ils aient des handicaps ou pas, ont tendance à rester à la maison et faire surtout des activités à l'intérieur. On espère donc encourager les gens à venir s'amuser dehors. , souligne Cassady Yochoff.

