44 ans de la Révolution islamique en Iran : des opposants manifestent à Toronto

Parmi eux, Shahram Tabe se souvient très bien du 11 février 1979 lorsque le pays s'est transformé en République islamique. À l’époque, alors qu’il était adolescent et en quête d’une vie meilleure , il s’était engagé dans ce mouvement avant de lui tourner le dos parce que nous avons réalisé qu’il y avait davantage d’oppression et de limites imposées à la société , dit-il.

Shahram Tabe a dû quitter l'Iran en 1984 car sa vie était en danger. Photo : Radio-Canada

M. Tabe raconte qu'il est devenu activiste pour les droits humains et qu’il a dû fuir son pays en 1984 car sa vie était en danger. Après un passage en Turquie, il est arrivé au Canada en tant que réfugié politique.

Selon lui, la manifestation de ce weekend est le résultat de beaucoup de petits mouvements depuis 43 ans, le résultat de combats pour la démocratie .

Mohammad Tajdolati, un journaliste iranien, se souvient lui aussi de cette révolution de 1979. Il raconte qu’à l’époque il était à Téhéran, au cœur du renversement pour couvrir l’évènement.

« J'ai vu, dès le premier jour, que ce régime a commencé par exécuter les généraux de l'armée iranienne. Et depuis 43 ans, ils [exercent] la répression sur tous les opposants de toutes les tendances politiques. » — Une citation de Mohammad Tajdolati, journaliste iranien

Un autre manifestant, Adel Salehzahi, fustige cette Révolution islamique qui a amené à ce régime barbare , dit-il.

Adel Salehzahi réclame la liberté et la démocratie pour l'Iran, ainsi que des élections libres. Photo : Radio-Canada

Ce que nous voulons c’est que le gouvernement [canadien] s'assure que les Gardiens de la révolution de la République islamique soient inscrits sur la liste des terroristes et qu’il mette le plus de pression possible pour que les gens en Iran puissent organiser des élections libres , poursuit-il.

M. Salehzahi, qui réclame la liberté et la démocratie pour son pays, ajoute que l’Iran doit rester en un seul morceau pour éviter les divisions au sein du peuple .

Des manifestants réclament à Ottawa d'inscrire les Gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté d’Aria Khosravi qui demande aussi à Ottawa de reconnaître les Gardiens de la révolution comme un groupe terroriste.

Selon lui, cette mobilisation est la représentation de 44 ans de frustration, tristesse et douleur que ressentent les Iraniens, qu’ils vivent en Iran ou ailleurs.

Pour autant, M. Tajdolati dit avoir manifesté samedi avec espoir, même s'il reconnaît que les changements ne se font pas en quelques semaines ou quelques mois surtout avec un régime théocratique qui est enraciné en Iran depuis 43 ans.

« Ce n'est pas quelque chose de facile à renverser. Mais tous les Iraniens ont envie et l'espoir de continuer leur combat pour, un jour, changer la situation. » — Une citation de Mohammad Tajdolati, journaliste iranien

Le 44e anniversaire de la Révolution islamique en Iran est marqué par un mouvement de contestations sans précédent, provoqué par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs en septembre dernier pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique.

Avec les informations d’Andréane Williams