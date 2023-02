Tire-toi une bûche : Sainte-Anne fait la grande répétition avant le Festival du Voyageur

Une cinquantaine de visiteurs ont pris part à l’événement samedi avec au programme des jeux, de la nourriture et une rencontre entièrement franco-manitobaine.

Pour Domelique Sarrasin, venue profiter de l'événement, c’est l’occasion de célébrer la francophonie.

Moi, la culture, le français, c’est important pour moi , affirme-t-elle.

Danik Smith, un jeune bénévole juge crucial, à travers cet événement, de faire vivre le français en milieu minoritaire.

Un autre bénévole, Alexandre Normandeau, appelle d'ailleurs à se débarrasser de tout jugement autour de la célébration de la langue française.

Il ne faut pas juger les autres parce qu’il ne parle pas bon français , souhaite-t-il.

La directrice du comité culturel de Sainte-Anne, Diane Connelly, constate une faible participation des résidents du monde rural au Festival du Voyageur. Elle pense que le Festival Tire-toi une bûche les incitera à y participer massivement.

À travers des années on dirait que le rural participe moins alors pour leur donner le goût on espère que ça va faire, une fois que tu as sorti ton capo [vêtements traditionnels], ça te donne le goût d’aller au festival , assure-t-elle.

Tire-toi une buche se veut une répétition avant le Festival du Voyageur qui commence le 17 février, événement au cours duquel des milliers de personnes sont invitées à célébrer la francophonie.

Avec les informations de Victor Lhoest