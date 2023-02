La Maison d’Haïti souffle 50 bougies

La Maison d'Haïti célèbre 50 ans d'existence et invitait samedi la population à participer à sa journée de célébration tenue pour l'occasion. Au menu, un conte pour enfants, une table ronde, un vernissage d'artistes haïtiens et un gala.

L'heure du conte, typiquement haïtien, a fait le bonheur des jeunes venus à la Tohu pour les célébrations. Marjorie Villefranche, directrice générale depuis plus d’une décennie de l’organisme qui a ouvert ses portes en 1973 sur la rue Saint-Denis, s’est occupée de la lecture.

Après 50 ans, je crois qu’on se connaît bien , rigole Mme Villefranche, comparant son organisme à un phare dans le quartier Saint-Michel, là où il s’est enraciné. On est là depuis longtemps. On détient un peu l’histoire de ce quartier.

Souvent, je dis que la Maison d’Haïti m’a sauvé la vie , affirme-t-elle, tout sourire, en marge de l’activité. Elle avait 12 ans lorsqu’elle a foulé le sol québécois pour la première fois pour s’y installer et la Maison d’Haïti lui a permis de concilier ses origines haïtiennes avec sa nouvelle identité québécoise, dit-elle.

Cette vocation de l’organisme a été fondamentale dans le développement identitaire d’Olivia, 14 ans, rencontrée lors des célébrations de samedi.

Juste en étant née ici, c’est comme si je n’ai pas vraiment de connaissance sur notre histoire, nos valeurs, notre culture. Mais je crois que la Maison d’Haïti m’a aidé avec ce côté de ma personnalité, de qui je suis , confie-t-elle.

Un lieu de rencontres

Dans de nouveaux locaux depuis 2016 sur l’avenue Émile-Journault, l’organisme est un lieu de rencontres pour les Haïtiens, et ce, autant dans les moments de réjouissance que de tristesse.

Ce fut notamment le cas lors du tremblement de terre qui a détruit le pays en 2010.

Quand on a vu que toute la communauté s’est tournée vers nous pour des services, pour des soins, parce que tout le monde était endeuillé, c’est là qu’on s’est rendu compte qu’on était très important dans la communauté , indique Mme Villefranche.

Alors que le pays s’enlise présentement dans une crise politique et humanitaire, la pertinence de la Maison d’Haïti est manifeste pour la plus importante diaspora au pays.

Harrios Clervaux, responsable du programme d’improvisation jeunesse, a découvert la Maison d’Haïti à travers un ami qui y travaillait. En prenant part à une activité de l’organisme, il a tout de suite compris son rôle névralgique et a décidé de s'impliquer.

Je suis arrivé au Québec en 2015, raconte-t-il. La Maison d’Haïti facilite cette intégration pour moi, parce que le fait que la Maison d’Haïti travaille depuis longtemps dans le domaine communautaire, ça aide. Ça rend mon parcours ici beaucoup plus facile.

Il se dit convaincu de l'apport essentiel de l’organisme dans son intégration dans la société québécoise, et c’est ce qui le motive à s’impliquer à son tour pas seulement pour les Haïtiens, mais pour les immigrants qui arrivent au Québec et qui veulent avoir une vie plus facile .

50 ans pour la Maison d’Haïti ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Désautels le dimanche 50 ans pour la Maison d’Haïti. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Transmission culturelle

L’une des missions de l’organisme est la transmission culturelle, c’est pourquoi les célébrations de samedi portaient le thème Mémoires vivantes .

« On voulait que les gens réalisent que, 50 ans plus tard, on est sur les épaules de nos prédécesseurs. » — Une citation de Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d’Haïti

Mémoires vivantes pour dire que nos vies sont intimement liées au passé; nous vivons sur les épaules de nos prédécesseurs, leur résistance et leur art vivent à travers nos chants, nos musiques, nos danses, notre littérature, notre cinéma , écrit la Marjorie Villefranche dans un texte publié  (Nouvelle fenêtre) à l’occasion du Mois de l’Histoire des Noirs.

Faire connaître le patrimoine culturel et artistique et reconnaître les apports actuels des personnes afrodescendantes, telle est la signification du thème Mémoires vivantes.

Elle y rappelle que la Maison d'Haïti a toujours été ouverte à toutes et tous, sans sexisme, ni racisme, ni homophobie ou toute discrimination et que les célébrations du cinquantième anniversaire et le grand gala de clôture qui se déroulera à la Tohu le 11 février, en plein Mois de l’Histoire des Noirs, se veulent une vitrine pour la culture des personnes afrodescendantes .

- Avec les informations d'Alexis Tremblay