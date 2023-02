Le déneigement du centre-ville de Québec vivement critiqué

Les visiteurs étaient nombreux pour cet événement au centre-ville de Québec, sauf que plusieurs secteurs n’avaient pas été déneigés.

Le président de la SDC Faubourg Saint-Jean a affirmé à Radio-Canada qu’il n’a pas compris pourquoi la Ville de Québec n'a pas mieux préparé les rues pour accueillir ce flot de visiteurs.

Un avis partagé par de nombreux passants.

Il faut vraiment chercher par où passer, déplore une touriste rencontrée samedi après-midi sur la rue Saint-Jean. C’est pas évident.

La circulation a aussi été affectée selon un conducteur d’autobus qui précise qu’il a eu un grand retard avant même d’atteindre le centre-ville. C’est dangereux, faut vraiment aller tranquillement en plus avec les piétons partout , a-t-il lancé alors qu'il laissait entrer des usagers dans son autobus.

Les délais pour la fin des opérations d’enlèvement varient selon les centimètres tombés depuis la dernière opération d’enlèvement selon la politique de déneigement de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Aberrant je vous dirais, considérant le fait que tout le monde savait que ça allait être engorgé. Toutes les entrées et les sorties du Vieux-Québec en sont impactées , déplore Vincent Trudel, gestionnaire immobilier dans le Vieux-Québec.

Les travaux publics répondent aux critiques

La Ville se défend pourtant d’avoir déneigé Grande-Allée en prévision du défilé du Carnaval de Québec qui se déroulait samedi soir sur cette artère.

La politique de déneigement stipule qu’après une accumulation de 10 centimètres de neige, l’opération pour retirer la neige peut débuter, mais lors de conditions normales, il n’y a pas de déneigement le vendredi et le samedi soir pour autoriser le stationnement dans les rues notamment, selon Éric Grondin, directeur de la division des travaux publics pour la ville de Québec.

On a décidé que pour samedi c’était pas une bonne idée de faire une interdiction de stationnement à grandeur de la Ville, mais pour ce qui est de vendredi, la raison pour laquelle on n’a pas fait d'enlèvement de neige c’est qu’on était en opération de grattage des rues et ce sont les mêmes équipes et les mêmes équipements , a alors justifié M. Grondin.

Éric Grondin, directeur de la division des travaux publics de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Selon le site Internet de la Ville, les délais peuvent être allongés lors des fins de semaine ou des congés fériés ou si, entre-temps, d’autres précipitations surviennent mobilisant ainsi l’équipement pour les chaussées prioritaires . C’est d’ailleurs la situation qui est survenue durant la fin de semaine.

Une opération de déneigement est normalement prévue dimanche soir.

Selon des entrevues de Louis-Simon Lapointe