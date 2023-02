En C.-B., la station de ski de Clearwater annule sa saison, faute de neige

Une station de ski familiale située à 125 kilomètres au nord de Kamloops, en Colombie-Britannique, a annulé sa saison à cause d’un manque de neige. La station de ski de Clearwater a annoncé sa décision mardi, la justifiant à cause d’« un hiver bizarre ».

Si les pistes de ski ne seront pas ouvertes cette saison, la station accueillera néanmoins d'autres activités, y compris des fêtes et des événements communautaires. La station, ouverte en 1965, se situe à une altitude de 1250 mètres, ce qui est plus bas que d'autres stations similaires de la province. Big White est à 2319 mètres, Sun Peaks à 2080 mètres et Red Mountain à 2075 mètres.

Le vice-président Aaron Murray explique que la station devait ouvrir en janvier, mais que cela n'a pas été possible, car la couche de neige était environ 40 centimètres en dessous du minimum nécessaire pour pouvoir skier. Nous n’avons pas eu le miracle de Noël dont nous avions besoin cette année.

Ce n’est pas la première fois que la station manque de neige, et depuis environ dix ans, explique Aaron Murray, la station n’a pas pu être ouverte deux années de suite. Elle était ouverte l’an dernier, mais pas l'année précédente.

Depuis les années 1990, la station n’a pas investi ou étendu ses installations de remontées mécaniques, étant donné les coûts de gestion et d’assurance. Cela a augmenté de plus de 50 % au cours des dernières années. [...] Lorsque vous n'êtes pas ouvert, vous ne générez pas de revenus, mais les factures continuent de tomber.

Avec les informations de l’émission Daybreak Kamloops