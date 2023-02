Des jeunes surmontent la dysphasie pour rendre hommage à une personne marquante

Environ 80 personnes étaient attendues en fin d’après-midi samedi lors du Gala reconnaissance organisé par l’Association de la dysphasie du Saguenay–Lac-Saint-Jean à la salle des Chevaliers de Colomb à Arvida.

Les jeunes atteints de dysphasie qui doivent prendre la parole sont âgés de 8 à 23 ans. Ils sont accompagnés de leur famille et de leurs proches lors de ce gala.

La dysphasie est un trouble neurologique qui affecte plusieurs aspects du langage, comme la prononciation, la construction de phrases et l’utilisation du vocabulaire. Au Québec, 7,5 % de la population a un trouble développemental du langage.

Lors du gala, les participants sont invités à nommer une personne qui les a aidés à surmonter les obstacles quotidiens que leur impose la dysphasie.

L’Association de la dysphasie du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaitait ainsi permettre aux jeunes de redonner à ceux qui les soutiennent au quotidien et de relever le défi de prendre la parole en public.

« On reconnaît un enfant dans un événement qui lui est arrivé cette année. Lui, à son tour, on l'invite à nommer une personne phare qui est importante pour lui, qui a fait la différence, soit un orthophoniste, un parent, un grand-parent, un frère. Et il va venir parler devant tout le monde, mentionner pourquoi. Ça va déjà être un exploit en soi pour lui de faire ça. »