Jasper, Banff et Canmore espèrent obtenir une appellation de « ville de villégiature »

Trois villes montagnardes, Jasper, Banff et Canmore, font pression depuis plus d’une décennie sur le gouvernement albertain pour être reconnues comme étant des communautés basées sur le tourisme, des « villes de villégiature », espérant ainsi obtenir avantage de soutien de la part de la province.

Le maire de Jasper, Richard Ireland, se souvient des premières négociations dans les années 2000, mais cette fois-ci, dit-il, les discussions semblent différentes, et l’optimisme règne. Nous avons l’impression que notre dossier est entendu et relativement bien accueilli.

Le plus gros changement, à mes yeux, est que les besoins des communautés axées sur le tourisme semblent maintenant mieux s'aligner sur les objectifs provinciaux , ajoute-t-il.

Le ministère des Affaires municipales dit être au courant de la demande de ces villes, alors que la province compte diversifier son économie, notamment grâce au tourisme, avec un objectif de doubler les revenus de ce secteur d’ici 2030.

La mairesse de Banff, Corrie DiManno, juge que si la province investit dans sa ville, cela revient à investir dans la province dans son ensemble .

Les trois villes, dit-elle, ont reçu du financement dans le cadre du transfert de soutien au fonctionnement municipal, et considèrent cela comme un signal que les villes touristiques pourraient aider la province à se remettre du contexte économique de la pandémie.

En décembre, les villes montagnardes ont commandé un rapport sur leur situation unique. Selon ce rapport, les trois villes ont dépensé plus par habitant que la moyenne provinciale à cause de l’écart entre la population et les visiteurs, tout en contribuant 112 millions de dollars par an en taxes provinciales et 2,2 milliards au PIB de l'Alberta. Banff dépense 43 % de son budget pour le tourisme, Jasper 32 % et Canmore 26 %.

En Colombie-Britannique, 14 municipalités de villégiature sont admissibles à participer au programme de taxes municipales et régionales. L’argent généré par la taxe provinciale sur les hôtels est redistribué aux communautés pour des coûts liés au tourisme, comme les infrastructures et des initiatives d'expériences touristiques.

Le maire de Canmore, Sean Krausert, pense que d’autres communautés de l'Alberta pourraient vouloir elles aussi être reconnues et que les villes de montagne pourraient ainsi servir d'exemple. Cela crée un standard [qui] permet à d'autres communautés qui ont elles aussi du tourisme de comprendre ce qu'elles devraient faire pour obtenir la même appellation.

Les trois villes ont soumis leur proposition à la province, en prévision du budget qui sera présenté le 28 février.

Dans une déclaration, un porte-parole du ministère des Affaires municipales assure que le ministère est au courant de la demande des trois villes pour obtenir une appellation de ville de villégiature. Cela nécessiterait une modification à la loi qui régit les gouvernements municipaux [Municipal Government Act], nous consultons [donc] les municipalités et d’autres groupes avant de prendre une décision.

Avec les informations d’Helen Pike