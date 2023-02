Des policiers se jettent à l’eau pour la bonne cause

C’est saisissant mais c’est une belle expérience , a lancé le chef de police Denis Turcotte alors qu’il patauge encore dans l’eau.

J’appréhendais mais finalement on se lance et en sortant surprenamment on n’a pas si froid , a ajouté son adjoint André Turcotte.

Ce défi est l'une des activités proposées par la Course au flambeau des agents de la paix, la plus importante collecte de fonds annuelle au bénéfice des athlètes Olympiques spéciaux. Et le défi a été populaire car 160 policiers, agents de la paix et futurs policiers ont bien accepté de participer.

« En fait depuis quelques années, on essayait de promouvoir cet événement et on constate que nos efforts portent fruit aujourd’hui. » — Une citation de André Turcotte, chef-adjoint du SPVQ

L'objectif initial de 40 000 $ a été rapidement dépassé. Le montant amassé par les policiers frôle les 50 000 $.

Les gens croient à la cause. Je crois que le défi incite aussi les gens à contribuer généreusement , dit-il sourire en coin.

Chaque dollar collecté servira à financer des programmes de santé et des activités sportives hebdomadaires et encadrées tout au long de l’année, et ce, partout au Québec.

Selon des informations de Gabrielle Morissette.