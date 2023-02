Conseil national de Québec solidaire : des militants régionaux contribuent à la réflexion

Deux délégués du Saguenay-Lac-Saint-Jean prennent part au conseil national de Québec solidaire qui a lieu à Montréal cette fin de semaine pour faire le bilan de la dernière campagne électorale et réfléchir à la façon dont le parti pourra rejoindre davantage les régions.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a notamment affirmé samedi que le parti devra prêter davantage l’oreille aux électeurs en région.

Selon Charles Lantin, un délégué de Chicoutimi, certains enjeux n’ont pu être mis suffisamment de l’avant pendant la campagne et les militants devront identifier de nouvelles stratégies.

On fait le constat que, malheureusement, on n’a pas réussi notre objectif de percer dans les régions. On aurait aimé ça, avoir parfois de meilleurs scores ou même faire des percées dans plusieurs régions du Québec , a-t-il expliqué, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le conseil national permettra aux militants d’échanger et de trouver collectivement certaines solutions pour rejoindre davantage les régions, a-t-il rappelé. Adapter davantage les propositions nationales aux enjeux régionaux pourrait être une option, selon lui.

« Peut-être plus enraciner les propositions dans la réalité des régions. Par exemple, il y a des enjeux locaux, qui, parfois ,doivent être traités avec plus de précision, plus peaufinés. Peut-être qu’on n’a pas réussi à atteindre cet objectif-là. » — Une citation de Charles Lantin, un militant de Chicoutimi

Le délégué aimerait d'ailleurs qu'un conseil national du parti soit un jour tenu à l'extérieur des grands centres.

Dans la région, c’est le candidat dans Chicoutimi, Adrien Guibert-Barthez, qui avait obtenu l’appui le plus important parmi les candidats de Québec solidaire lors de l’élection du 3 octobre.

Il avait récolté un peu plus de 12 % et avait terminé en troisième place, derrière la Coalition avenir Québec et le Parti québécois.