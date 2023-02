Près de 30 000 spectateurs attendus au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Ça doit faire 12 ou 13 ans que je viens ici, depuis que je suis jeune je participe à la catégorie 340 , explique la championne du monde de Vintage 440, Sabrina Blanchet.

Malgré l’absence de Grand Prix en 2021 et 2022, les athlètes comme les spectateurs semblent prêts.

Je me sens super bien, après deux ans, c’est long, mais on est revenus aussi fort [qu’avant], c’est le fun de performer , détaille Sabrina Blanchet.

Sabrina Blanchet est championne du monde de Vintage 440. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Sur place, la fébrilité se fait sentir, les organisateurs s’attendent à recevoir 30 000 personnes lors de ce Grand Prix. Des spectateurs sont venus des États-Unis pour venir voir les différentes compétitions.

Sur les trois jours, les organisateurs s'attendent à accueillir 30 000 personnes. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Très excité, fébrile, on voit le succès que ça a aujourd’hui [samedi] après autant de travail de tous les bénévoles , déclare le directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt Guillaume Cayer-Richard.

Selon lui, près de 400 bénévoles travaillent sur l’événement.

C’est des retombées économiques incroyables, on parle de six millions et demi en région, en plus Ski-Doo Valcourt fait sa marque , assure Guillaume Cayer-Richard.

Près de 350 athlètes participent aux compétitions de ce weekend. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ce qui attire de nombreux spectateurs : l’odeur d’essence. Ça fait du bien, l’odeur du gaz, c’est ça qui est agréable , soutient un spectateur habitué, David Perron.

Tout le monde est crinqué, tout le monde carbure à l’essence, tout le monde a un grand sourire, c’est vraiment plaisant , mentionne le porte-parole du 40e Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, Andrew Ranger.

Andrew Ranger est le porte-parole de l'événement. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Et si le soleil est présent ce week-end, la météo douce des derniers mois a donné du fil à retordre aux organisateurs, qui ont dû refaire l’anneau de glace une fois, un anneau de glace qui requiert environ 900 trajets de camions d’eau.

« Le redoux du temps des Fêtes a été le plus dur, on avait déjà commencé à faire de la glace avant le temps des Fêtes, on a tout perdu, il a fallu travailler le double. » — Une citation de Guillaume Cayer-Richard, directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

À lire aussi : Grand retour du Grand Prix Ski-Doo à Valcourt

Nombreuses disciplines

Selon les organisateurs, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est le plus gros événement de ce genre dans le monde, notamment en raison de la diversité des épreuves.

L'ovale de glace est l'activité principale du Grand Prix. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

En gros, c’est vraiment de la motoneige sur ovale de glace, explique le directeur général, Guillaume Cayer-Richard. En plus, on a les motos sur ovale de glace, les VTT sur l’ovale de glace, ensuite on a le Snocross qui est de la motoneige sur la piste bosselée, ce soir on a du drag de motoneige aussi, on en a pour tous les goûts.

Le directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt Guillaume Cayer-Richard était très heureux du retour de l'événement. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

D’anciennes disciplines qui n’étaient pas dans les éditions récentes refont aussi surface, pour souligner le fait que cette année soit la 40e du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

« C’est le 40e anniversaire, ce qu’on a fait de spécial, c’est qu’on a fait vendredi une journée portes ouvertes, pour que ceux qui n’ont jamais eu la chance de participer puissent venir. On a aussi ramené les vintages, donc les vieilles motoneiges, pour faire un clin d'œil pour ce 40e. » — Une citation de Guillaume Cayer-Richard, directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur.