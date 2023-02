Plusieurs questions demeurent sans réponses au lendemain du déploiement de la PPO

Plusieurs questions demeurent sans réponses après que la Police provinciale de l'Ontario (PPO) ait émis une alerte au sujet de deux hommes décrits comme dangereux et armés, pour ensuite retirer cette information sans explications.

Aux environs de midi vendredi, la PPO avait émis une alerte téléphonique pour signaler la présence de deux hommes qu'elle croyait armés, dans la région du comté de Lanark et de Sharbot Lake.

Vers 14h, alors que les recherches se poursuivaient, les forces de l’ordre avaient alors diffusé l’identité ainsi que les photos des individus en question. La police a ensuite retiré de ses réseaux sociaux les informations qu’elle avait publiées sur ces derniers, affirmant ne plus être à leur recherche.

L'opération policière avait débuté dans le comté de Beckwith. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

C’est finalement un troisième individu qui a été arrêté pour vol et délit de fuite dans la région de Smith Falls, et aucune arme n’a été trouvée. L’identité et la photo de cette troisième personne n’avaient pas été révélées aux médias jusqu’au moment de l’annonce de cette arrestation par la police.

Si les différentes publications de la police provinciale au sujet des hommes ont été supprimées des réseaux sociaux, de nombreuses questions restent en suspens, notamment à la suite au dévoilement de leur identité.

Au moment de publier ces lignes, la PPO n’a toujours pas apporté de précisions concernant le sort des deux personnes initialement recherchées.

Une réponse policière adéquate

Pour la criminologue Maria Mourani, la réponse policière a été adéquate. Lorsqu’on a le signalement de personnes armées, les policiers ne savent pas à quoi s’attendre [et] ils sont obligés de déployer tous les moyens nécessaires pour protéger la population.

Maria Mourani, criminologue Photo : Radio-Canada

La publication des photos d’un individu considéré comme étant un suspect ferait ainsi partie, selon elle, des recours à la disposition des forces de l’ordre pour les aider à neutraliser une potentielle menace, même s'il existe une possibilité que la personne à l’origine du signalement à la police ait exagéré par peur, ou par erreur.

Maintenant, il se peut qu’au bout de l’opération, les personnes n’étaient pas armées [ou] qu’elles se soient délestées de leurs armes , précise-t-elle.

Confusion autour de l’identité des deux hommes

Si la PPO semble donc avoir réagi de manière appropriée selon la criminologue, une certaine confusion demeure cependant autour du dévoilement de l’identité des deux individus recherchés au déclenchement de l’opération.

La PPO a en effet indiqué vendredi en soirée ne plus être à leur recherche, sans toutefois préciser leur implication dans cet incident.

Malgré un communiqué publié samedi indiquant que l’enquête était toujours en cours, le corps de police provincial ne s’est toujours pas expliqué sur le retrait des publications au sujet des deux hommes, et ce, malgré l’importance du dispositif mis en place pour les retrouver.

« Je n'ai jamais entendu cela nulle part en Amérique du Nord, pour être honnête » — Une citation de Mike Arntfield, professeur de criminologie à l’Université Western Ontario et ancien officier de police à London

Mike Arntfield, professeur de criminologie à l'Université de Western Ontario et ancien officier de police municipal à London Photo : Radio-Canada

Selon le criminologue et ancien officier de police municipal, Mike Arntfield, le fait d’avoir diffusé le signalement des hommes potentiellement armés pour finalement le retirer, est quelque chose d’unique. Après 16 ans de carrière dans les forces de l’ordre, il affirme ne jamais avoir entendu d’une telle chose en Amérique du Nord.

Une telle situation pourrait s’avérer problématique pour des personnes ayant été identifiées comme des suspects par la police.

S’il advenait que ces personnes aient des antécédents judiciaires et si ces personnes ne sont pas coupables, on les stigmatise et les empêche d’une certaine manière de réussir leur réinsertion sociale , ajoute Mme Mourani.

Un potentiel recours en justice ?

Ainsi, pour Mme Mourani, si les réseaux sociaux peuvent être utiles pour rechercher un individu considéré par la police comme étant dangereux, ils peuvent également être très néfastes pour les personnes accusées à tort.

L’avocat Rabih Habib croit qu'il s'agit d'un potentiel cas d’atteinte à la réputation. Il serait nécessaire pour les deux individus qui ont initialement été identifiés comme suspects de démontrer qu’une faute a été commise à leur encontre, qu’ils ont subi des dommages et qu’il existe un lieu de causalité entre la faute et les dommages.

Rabih Habib, avocat Photo : Radio-Canada

L’avocat explique que cela reviendrait pour les individus à démontrer d’un point de vue d’un citoyen ordinaire qu’ils ont subi de la diffamation, ainsi qu’un vrai dommage matériel ou moral.

Avec les informations de CBC News et de Gabriel Le Marquand Perreault