Période de transformation au sein de l’équipe canadienne de surf des neiges

Un an après les Jeux olympiques d’hiver de Beijing, les équipes de surf des neiges féminine et masculine vivent une période de transition. Il faut s’attendre à voir de nouvelles têtes d’affiche émerger au sein de l’équipe canadienne au cours des prochaines années.

L'équipe est en train de changer, c'est moi qui est la plus vieille, maintenant, alors qu’avant c’était le contraire! , observe Laurie Blouin, 26 ans, membre de l’équipe de slopestyle depuis plus d’une dizaine d'années.

Laurie Blouin est maintenant la plus ancienne membre de l'équipe féminine de slopestyle au Canada. Elle aime aider les jeunes planchistes à s'adapter à la compétition. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Sébastien Toutant, 30 ans, a pris sa retraite. Maxence Parrot, 28 ans, est en année sabbatique. Mark McMorris, 29 ans, a raté plusieurs compétitions de Coupe du Monde cette année, dont le Snow Rodeo de Calgary, pour se concentrer sur d’autres projets. Derek Livingston, Darcy Sharpe, Laurie Blouin auront 30 ans et plus lors des prochains Jeux olympiques d’hiver, qui se tiendront en Italie en 2026.

En même temps, puisque plusieurs jeunes planchistes de 15, 16, 17 ans se sont greffés à l’équipe, certains vétérans se retrouvent soudainement dans le rôle de mentor.

En étant la plus vieille, j'ai quand même de l'impact sur les plus jeunes , explique Laurie Blouin. L'équipe, les filles, on est quand même serré. Souvent, je vais les aider, je vais les coacher si l’on veut un peu. Je trouve ça cool justement de les aider à aller vers le haut.

Des compétiteurs de plus en plus jeunes

Selon les statistiques de la Fédération internationale de ski et de snowboard, ce sont les planchistes âgés entre 18 et 23 ans qui ont remporté le plus grand nombre de podiums en Coupe du Monde de demi-lune depuis 2010, et entre 17 et 26 ans en slopestyle depuis 2006.

Cameron Spalding, 17 ans, vient de terminer en tête de son groupe de qualifications en slopestyle pour passer directement à la finale de dimanche à Calgary. Brooke D’Hondt, aussi âgée de 17 ans, est arrivée en 4e position en demi-lune et 6e position dans la course au globe de cristal, le prix annuel remis au meilleur planchiste pour la saison de Coupe du Monde.

C’est incroyable le niveau atteint par les surfeurs des neiges à un âge de plus en plus jeune , remarque Brendan Matthews, vice-président du développement commercial à Canada Snowboard.

Les meilleurs planchistes au monde s'affrontent lors du Snow Rodeo à Calgary, une étape de la Coupe du monde. Photo : Radio-Canada / James Young

Cette progression plus rapide est en partie due à des changements structurels, croit Francis Jobin, 24 ans, membre de l’équipe de slopestyle.

« Quand je suis rentré sur l'équipe [nationale de slopestyle], c'était beaucoup plus séparé entre l’équipe de développement et l’équipe nationale. Ça me permettait un peu moins de m'entraîner avec Sébastien Toutant, Mark McMorris. Puis là, dans les dernières années, tout le monde est réuni. [...] Ça permet aux plus jeunes de voir le niveau de performance qu’ils doivent atteindre. » — Une citation de Francis Jobin, membre de l’équipe de slopestyle

Les vétérans n’ont pas dit leur dernier mot

S’il n’en tient qu’à Darcy Sharpe, meneur de l’épreuve de slopestyle au Snow Rodeo, il ne faut pas éliminer les vétérans trop vite.

« Les jeunes sont vraiment bons en surf des neiges et ils prennent de plus en plus d’expérience. Bientôt, peut-être maintenant, ils seront difficiles à battre. J’aime penser que nous [les vétérans] restons en mesure de les écraser. » — Une citation de Darcy Sharpe, 27 ans, membre de l’équipe canadienne de slopestyle et de descente acrobatique en surf des neiges.

L’athlète de 27 ans ne serait pas surpris non plus de voir un retour du retraité Sébastien Toutant et de Maxence Parrot en compétition l’an prochain.

Darcy Sharpe croit que les vétérans de l'équipe canadienne pourront continuer à devancer les jeunes en compétition au cours des prochaines années et se rendre une fois de plus aux Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Il faut dire que les points cumulés lors de la saison 2022-2023 ne comptaient pas en vue des qualifications pour les prochains Jeux olympiques en 2026. Seules les compétitions des trois années précédant les Jeux sont tenues en compte.

C’est l’occasion idéale pour prendre un temps de réflexion chez certains athlètes, et pour les jeunes de se faire remarquer en l’absence de plusieurs vétérans.

L’arrivée de plusieurs jeunes est aussi une source de motivation pour les athlètes.

Il y a des plus jeunes qui arrivent, puis c'est cool de voir ça, les jeunes sont motivés, puis ça nous pousse, nous les vieux encore plus , estime Laurie Blouin.

Derek Livingston estime que la présence des jeunes dans le sport permet à celui-ci d'évoluer constamment. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Le planchiste Derek Livingston, 32 ans, a connu ses meilleurs résultats en compétition de demi-lune juste avant le début de la pandémie. À Calgary, il ne s’est pas qualifié pour la finale. Pour lui, la présence de très jeunes athlètes dans son sport le pousse à apprendre de nouvelles acrobaties.