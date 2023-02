Les chauffeurs d’autobus de la STLévis déclencheront une grève illimitée lundi

La menace de grève générale illimitée planait au-dessus des négociations entre la STLévis et le syndicat des chauffeurs d'autobus. À deux jours d'avis, les deux parties n'ont finalement pas réussi à s'entendre. Des centaines d'usagers seront donc privés de transport en commun lundi.

La STLévis et le syndicat qui représente ses 110 chauffeurs d'autobus tenaient une ultime rencontre samedi afin de trouver une entente et d'éviter le déclenchement d'une grève générale illimitée. Les 7 heures de discussions n'auront pas été suffisantes.

Bien que la rencontre ait permis de rétablir les discussions entre les parties, elle n’a pas permis le règlement de la convention collective ,rapporte le communiqué de presse envoyé samedi en fin d'après-midi.

Selon la direction de la STLévis, d'autres rencontres avec la partie syndicale seront planifiées prochainement.

Malgré des négociations prévues, le syndicat a refusé d’annuler la grève générale illimitée , ajoute alors le vice-président de la Société de transport de Lévis, Michel Patry.

Je vous avoue bien honnêtement que le chantage à la grève, on ne tombera pas dans ce panneau. On négocie pour nos usagers, on négocie aussi pour donner des bonnes conditions de travail. Ce n'est pas notre grève, c'est le syndicat qui a décidé de faire la grève a fait valoir Michel Patry.

Michel Patry pense que des concessions doivent se faire du côté syndical, il espère que les futures rencontres permettront de résoudre le conflit.

On a fait des propositions qui nous semblent raisonnables, on a aussi des demandes auxquelles le syndicat ne répond pas , poursuit le vice-président.

Le syndicat de son côté estime que la grève est nécessaire pour faire progresser les négociations.

Les chauffeurs de la STLévis sont sans contrat de travail depuis décembre 2021.

Ils réclament de meilleures conditions de travail, et la fin de la sous-traitance, notamment. Ils ont été en grève pendant six jours, le mois dernier.

Avec des informations de Jérémie Camirand