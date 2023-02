Les Pats de Regina surprennent des jeunes en venant jouer avec eux près du lac Wascana

Environ 40 jeunes d'une ligue de hockey réginoise jouaient sur une patinoire extérieure dans le cadre du festival d’hiver Frost Regina quand l'autobus des Pats est arrivé sur place, klaxonnant pour annoncer son arrivée.

Un autobus bleu sort de nulle part et commence à klaxonner, donc tout le monde s'est tourné et a vu que c'était celui des Pats de Regina , explique le père d'un des jeunes joueurs, Nathan Clearihue.

Selon M. Clearihue, leur arrivée s'est suivie d'une explosion de joie et les joueurs de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL) sont montés sur la glace, au grand bonheur des jeunes hockeyeurs.

Les jeunes hockeyeurs d'une ligue de hockey réginoise jouaient sur une patinoire extérieure près du lac Wascana, mercredi. Photo : Facebook : Nathan Clearihue

« Quand les joueurs des Pats sont arrivés, les jeunes se sont mis à chanter "Go Pats, Go Pats, Go!" [...] Puis ils se sont mis à jouer au hockey tous ensemble », raconte Nathan Clearihue.

Il note que les jeunes hockeyeurs se sont mis à jouer de leur mieux quand leurs homologues de la WHL sont montés sur la patinoire avec eux. Le fils de M. Clearihue, Corbin Clearihue, est estomaqué d'avoir pu patiner aux côtés de son idole, le capitaine des Pats, Connor Bedard, et du reste de l'équipe.

C'était vraiment amusant. Ils faisaient des tours et nous faisaient des passes , se rappelle-t-il.

L'arrivée des joueurs de la WHL a provoqué une « explosion de joie » selon le père d'un des jeunes hockeyeurs. Photo : Facebook : Nathan Clearihue

Nathan Clearihue est reconnaissant que l'équipe des Pats se soit déplacée pour jouer avec de jeunes joueurs.

Connor Bedard mérite toute l'attention qu'il reçoit, mais mercredi soir, tous les joueurs y ont mis du leur pour que les enfants s'amusent. Corbin était enchanté qu'ils lui parlent et qu'ils lui passent la rondelle , souligne-t-il.