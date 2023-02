Les chiens de traîneau à l’honneur à Saint-Apollinaire

Quelques centaines de curieux se sont déplacés pour assister à la deuxième course du Défi Lotbinière Nahak. L’occasion est belle pour les spectateurs de se familiariser avec ce sport méconnu. D’ailleurs, il s’agirait de l'une des plus grosses courses de l’histoire de ce sport, estiment les organisateurs.

Au niveau de l'international, on n'a jamais vu ça dans tout le circuit. Depuis 1957 que ça existe puis on a jamais vu ça. 178 inscriptions avec une bourse totalisant 28 000 $. On est très fiers de ça , mentionne avec aplomb le co-organisateur du défi Lotbinière Nahak, David Moreau.

Le co-organisateur David Moreau est satisfait de l'organisation de la seconde compétition du Défi Lotbinière Nahak. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Pendant toute la fin de semaine, les meneurs de chiens devront arpenter un circuit d’une vingtaine de kilomètres. Le tout a nécessité de nombreux jours de travail.

Une grosse semaine, presque tous les soirs, c'est le surfaçage pour avoir une piste de qualité extraordinaire. Faut faire durcir le fond. Vu qu'il y a beaucoup de neige cette année, il faut quasiment aller chercher le sol à terre pour que les chiens ne calent pas , explique Jonathan Blouin, l’autre co-organisateur de la compétition.

La température au rendez-vous

Après plusieurs fins de semaine glaciales, la région connaissait pour une rare fois le beau temps, samedi, et ce, au plus grand bonheur des compétiteurs.

La piste est super belle, elle est très rapide, avec beaucoup de courbes. C'est très technique donc ça occasionne un petit stress mais ça va bien aller, avec mon expérience, j'ai confiance en moi , avoue une participante.

Ça va vraiment plus vite que je pensais , ajoute une spectatrice.

De nombreux passionnés de ce sport passent la fin de semaine dans le secteur de Lotbinière. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les compétitions se poursuivront dimanche avec les catégories à quatre et six chiens, la classe illimitée mais aussi du canicross qui permettra aux compétiteurs de courir directement sur la piste avec leur chien.

Avec les informations de Philippe L’Heureux