Les réservistes des Fusiliers du Saint-Laurent en entraînement militaire hivernal

Ces simulations annuelles sur le terrain visent à préparer les réservistes aux manœuvres dans des conditions hivernales. Samedi matin, les enrôlés se sont entraînés à des opérations de sauvetage et dimanche, ce sont plutôt des opérations tactiques qui figurent au programme.

Pour le capitaine Jean-Michel Turcotte, commandant de la compagnie d'entraînement aux Fusiliers du Saint-Laurent, un tel exercice sert à maintenir les capacités opérationnelles du régiment. On travaille nos opérations offensives et défensives avec des patrouilles de reconnaissance et de combat pour nous permettre de combattre, vivre et survivre en hiver , explique-t-il.

« On se donne des scénarios fictifs tactiques pour faire des opérations de stabilité, c’est-à-dire des missions pour ramener la paix dans une région en cherchant la coopération de la population locale. » — Une citation de Jean-Michel Turcotte, commandant de la compagnie d'entraînement aux Fusiliers du Saint-Laurent

Étant leur troisième entraînement hivernal, il s’agit donc de l’exercice qui confirme si l'unité est valide pour opérer et se déployer par temps froid, tient à préciser le lieutenant-colonel Louis-Philippe Tardif et commandant du régiment. On évolue dans un environnement plus hostile que l’été évidemment, alors on doit prouver qu’on est en mesure d'agir, peu importe les circonstances , indique-t-il.

En effet, les réservistes ont pour mission de soutenir les forces armées régulières afin de les épauler dans leurs engagements envers le pays. C’est pourquoi ils peuvent être appelés à intervenir rapidement à n’importe quel moment, indique le commandant. Il faut qu’on soit prêts en tout temps. On ne peut pas être réactifs, il faut qu’on soit proactifs , lance-t-il.

Il s'agit d'un troisième entraînement militaire hivernal effectué par le régiment des Fusiliers du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Les forces armées également touchées par la pénurie de main-d'œuvre

Le recrutement de réservistes au sein des Fusiliers du Saint-Laurent demeure difficile. En 25 ans, le régiment est passé d'environ 400 membres à 120 qui sont répartis dans les trois compagnies situées dans l’est de la province, soit dans les villes de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane.

Pour renverser cette tendance à la baisse, le régiment met en place plusieurs activités de rayonnement. On souhaite montrer aux gens que les Fusiliers du Saint-Laurent existent et offrent toutes sortes d’opportunités, d’expériences et de choix de carrières intéressants pour les gens qui se joignent à l’armée régulière ou à la réserve , fait valoir le lieutenant-colonel Louis-Philippe Tardif qui remarque que le recrutement est généralement cyclique.

La réserve attire quand même de nouvelles personnes de tranches d’âges assez variées, remarque le commandant Jean-Michel Turcotte. D'autres continuent leur implication d'année en année.

Pour Alexandre Maltais, un étudiant de 17 ans de Mont-Joli qui s'est enrôlé dans la réserve l'année dernière, c’est surtout le désir d’apprendre et d’améliorer sa forme physique qui l'a amené chez les Fusiliers du Saint-Laurent.

J’aime beaucoup l’esprit d’équipe et l’entraide présentes au sein du groupe et le fait de se dépasser dans les entraînements , confie celui qui songe à continuer son implication avec la réserve tout en faisant ses études collégiales en génie industriel.

Alexandre Maltais, un étudiant de 17 ans de Mont-Joli qui s'est enrôlé dans la réserve l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

J’ai vu dans la réserve une belle opportunité de travailler dans un milieu passionnant qui m’intéresse tout en étant capable de faire mes autres activités que je réalise à temps plein au civil , raconte pour sa part Flavie Landry, une étudiante de l'Université du Québec à Rimouski en enseignement au secondaire qui en est aussi à sa cinquième année dans la réserve.

Flavie Landry agit maintenant à titre de caporale au sein des réservistes du régiment Les Fusiliers du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Fondé en 1869, le régiment des Fusiliers du Saint-Laurent demeure l’une des plus vieilles unités au Canada. Ils ont par ailleurs participé activement à divers conflits dont la Première et la Seconde Guerre mondiale.

D'après le reportage de Pierre Chapdelaine de Montvalon