Taquiner le poisson au profit des traumatisés crâniens à Val-d’Or

Une quarantaine de femmes et d’enfants ont taquiné le brochet, le doré et la perchaude dans une ambiance festive au pied du pont Thompson, samedi à Val-d’Or.

C’est la deuxième année que Poule des bois organise cet événement intitulé On pêche entre poules. L’entreprise s’associe au Pilier de l’Abitibi-Témiscamingue, un organisme communautaire qui vient en aide à plus de 120 traumatisés crâniens et leurs proches.

Une poule des bois, ça pêche, ça chasse, ça fait du plein-air. Et plus, Poule des bois, c’est aussi des rencontres, des moments, des événements comme celui qu’on fait aujourd’hui. On pêche entre poules est un événement pour briser l’isolement pour les femmes, mais aussi pour aider un organisme local. Donc, on vient pêcher entre filles, avec nos enfants, pour une bonne cause , fait valoir la fondatrice Marie Line Tremblay.

Des activités pour les femmes

L'instigatrice de cet événement Mélanie Francoeur, les ambassadrices Josée Morin et Kim Fortin ainsi que la fondatrice de Poule des bois, Marie Line Tremblay. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Poule des bois s’adresse directement aux femmes avec ses produits, accessoires et vêtements, mais l’entreprise les accompagne aussi dans la réalisation de ces activités.

« C’est important de faire des activités plus ciblées, parce que souvent, les femmes ont peur du jugement, de ne pas être adéquates. En faisant une activité 100 % femme, ça facilite les inscriptions et les femmes peuvent faire leur apprentissage selon leur degré de connaissances », explique Marie-Line Tremblay.

Les participantes ont donc pu apprendre comment percer la glace avec une tarière, installer leur brimbale et mettre un appât sur leur hameçon. Elles ont aussi été informées des lois et des règles, notamment en lien avec le plan de gestion du doré.

Je trouvais important d’organiser quelque chose qui puisse réunir tout le monde ensemble et avoir du plaisir. Il y a des filles qui sont célibataires ou qui n’ont pas nécessairement les outils ou tout l’équipement pour venir à la pêche sur la glace. Je vais à la pêche depuis que je suis toute petite, alors je trouvais important de pouvoir permettre à la relève féminine, mais aussi à leurs enfants, de pouvoir venir profiter d’une journée comme celle-là , affirme Mélanie Francoeur, instigatrice de l’événement et ambassadrice Poule des bois dans la région.

Une activité appréciée

Mélanie Cormier, de Malartic, en était à sa première participation à l'activité On pêche entre poules. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mélanie Cormier, de Malartic, aime beaucoup ce type d’activité.

Oui, vraiment, pour rencontrer des gens avec les mêmes passions, puis passer du bon temps en plein air. Tout le monde est toujours super de bonne humeur, alors c’est agréable , souligne-t-elle.

La Valdorienne Sandra Turcotte n’a quant à elle eu aucun mal à convaincre ses enfants, qui l’accompagnent avec des amies, à participer à cette journée. Elle répondait directement à l’invitation de Mélanie Francoeur.

On est des pêcheurs sur glace, alors on a décidé de participer. Ils adorent ça, ils en mangent. Je leur ai dit qu’on venait, et ils étaient prêts avant moi , lance-t-elle en riant.

Sandra Turcotte avec ses deux enfant et leurs amies ont pris part à l'activité. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Passionnée de la pêche, Sylvie Raymond, également de Val-d’Or, a participé aux deux éditions. Elle adore l’ambiance conviviale avec les enfants. Elle a pris les deux premiers dorés de la journée.

Ils sont juste à quelques centimètres au-dessus de la limite pour les remettre à l’eau, alors ils sont parfaits. Quand ils sont trop gros, je les remets aussi à l’eau. Ils sont parfaits pour mon gars, moi je n’en mange pas , confie-t-elle.

Un soutien qui est bienvenu

L’activité est organisée au profit du Pilier, qui fournit le site avec ses quatre cabanes à pêche ainsi que des équipements, en échange d’un soutien bien apprécié, assure l’intervenant social Alain Beaulieu.

Ils viennent faire l’activité pour eux autres et en même temps, tout est au profit du Pilier. Elles ramassent des fonds vraiment et elles nous font un don à la fin de l’événement. C’est vraiment intéressant et gentil de leur part , souligne-t-il.

Le bénévole René Corriveau et l'intervenant social du Pilier de l'Abitibi-Témiscamingue, Alain Beaulieu. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Depuis maintenant huit ans, le Pilier met ainsi à la disposition de ses membres, des citoyens et des organismes ou entreprises ses cabanes à pêche. Il s’agit d’une idée du membre bénévole René Corriveau. Il assure l’entretien du site, aide les pêcheurs et reçoit le soutien d’une équipe de bénévoles.

À la base, c’était vraiment pour les membres, pour venir faire une activité. Puis, au fil du temps, on a eu des demandes de la part des familles, de la population, pour venir utiliser nos cabanes. On s’est dit que ça pourrait être l’occasion de faire un peu d’argent, de faire une levée de fonds avec ça. Les années COVID ont été plus difficiles, mais là, ça va vraiment bien. Je pense qu’il nous reste une fin de semaine de disponible en mars. Les gens font un don du montant de leur choix sur une base volontaire , précise Alain Beaulieu.

Le Pilier vient en aide aux personnes qui ont subi un traumatisme crânien modéré sévère et à leurs proches. L’organisme veut les aider à maintenir leurs acquis, à briser l’isolement avec des activités, défend leurs droits et offre du répit à leurs proches.