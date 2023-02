Aux T.N.-O., réhabiliter des sentiers traditionnels pour se reconnecter à sa culture

Aux Territoires du Nord-Ouest, des habitants réhabilitent des sentiers traditionnels pour se reconnecter à leurs cultures, leurs histoires et les animaux qui vivent sur le territoire. Au nord-ouest de Nahanni Butte, un sentier traditionnel qui rejoint le lac Yohin est en cours de nettoyage grâce à Aaron Bertrand, 36 ans, qui a récemment passé son temps à enlever des broussailles, avec l’aide de son fils et d’un ami de Fort Liard.

C’est un vieux site de pêche que les gens de Nahanni avaient l’habitude de fréquenter , explique Aaron Bertrand. Le sentier d’environ dix kilomètres a été tracé il y a quelques années, explique-t-il, mais pas jusqu’au lac. Cette année, on va pratiquement jusqu’au bout.

Aaron Bertrand, un membre de la bande des Dénés Nahʔą Dehé à Nahanni Butte, mais qui vit à Fort Liard, se souvient d’histoires que lui racontait son grand-père sur ce sentier. À une époque, il était utilisé par des attelages de chiens pour voyager jusqu'à Fort Liard. C'est génial [...]. Je ne vois pas beaucoup de jeunes ici de nos jours, alors ça fait du bien d'ouvrir une vieille piste.

Aaron Bertrand aide à dégager un sentier traditionnel menant au lac Yohin, au nord-ouest de Nahanni Butte. Il explique que ce sentier était autrefois utilisé par des attelages de chiens et que le lac est utilisé pour la pêche. Photo : Fournie par Aaron Bertrand

Quand Aaron Bertrand et son ami auront atteint le lac, ils ont l’intention de faire des trous dans la glace, et d'installer des filets de pêche et des tentes. Selon lui, la bande des Dénés Nahʔą Dehé a aussi l’intention de faire venir des aînés et des étudiants au printemps sur la zone.

Wanda Pascal sait à quel point ce type d'expérience est apprécié par les jeunes. Cette coordinatrice du programme de cueillette de la bande Teet'lit Gwich'in à Fort McPherson, a récemment organisé une expérience sur le territoire en utilisant des pistes traditionnelles. Oh [les jeunes] ont vraiment apprécié et veulent vraiment en faire plus.

Dimanche, alors que la météo était clémente, Wanda Pascal a eu l'idée d'envoyer un petit groupe de jeunes hommes et de guides pour une expédition d’un jour sur des sentiers traditionnels depuis Fort McPherson.

Ils sont à cet âge où ils apprennent vraiment à chasser et à installer des pièges, à sortir et à explorer, et c'est un bon moment pour eux de connaître leurs sentiers [car] ce sont des sentiers traditionnels pour notre peuple.

Wanda Pascal et des membres de la communauté ont cuisiné de la nourriture traditionnelle pour le retour du groupe. Les jeunes et les guides ont alors partagé leur journée et la faune rencontrée, comme un orignal et son petit, un porc-épic et un carcajou aperçu de loin.

Nous avons bu du thé chaud [et] ils étaient juste contents d’être allés [sur le territoire], ils se sont vraiment amusés.

