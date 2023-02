Le Mois de l’histoire des Noirs célébré au pluriel sur la Côte-Nord

Le Mois de l’histoire des Noirs est souligné aujourd'hui au Vieux-Poste de Sept-Îles. À travers notamment des jeux-questionnaires, de la danse et le partage de la nourriture, des membres des différentes communautés de la Côte-Nord se réunissent pour célébrer l’histoire et la culture noires.

Le président de l'organisme Intégration et Diversité Côte-Nord, Christoph Boucar Diouf, rappelle qu’il n’est pas possible de définir tous les Noirs de la région sous un même chapeau.

Quand on parle des communautés afrodescendantes ou communautés noires, il n’y a pas seulement une communauté noire. Les quizz [de ce samedi] vont me permettre, moi qui suis Sénégalais, de connaître l’histoire des Jamaïquains, des Camerounais et d’autres pays , explique-t-il.

Samedi, tous sont invités à goûter aux mets préparés par des Nord-Côtiers d’origine afrodescendante et à participer aux activités.

On invite les gens à en apprendre davantage sur les afrodescendants à travers des activités ludiques. Tout le monde est invité , indique Kerry-Ann Taylor, membre de l’organisme Mois de l’histoire des Noirs Côte-Nord.

Kerry-Ann Taylor, membre de l’organisme Mois de l’histoire des Noirs Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’événement est une initiative de l'organisme Intégration et Diversité Côte-Nord, qui est né durant la pandémie.

On avait beaucoup de gens qui nous écrivaient. En créant Intégration et Diversité Côte-Nord, on s’est rendu compte que les communautés noires avaient besoin [d’un point de rassemblement] pour qu’on puisse créer et partager avec d’autres personnes , lance Christoph Boucar Diouf.

Des communautés florissantes

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, le nombre de personnes sur la Côte-Nord appartenant au groupe de minorité visible et se définissant comme Noir était de 590 en 2021. En 2016, ce nombre était de 375.

On a de plus en plus de personnes afrodescendantes à Sept-Îles. Il faut s’en réjouir parce que c’est grâce à eux que l’hôpital [de Sept-Îles] n’est jamais fermé , affirme le président d’Intégration et Diversité Côte-Nord.

Février est dédié à la célébration de la contribution des afrodescendants à l'histoire du pays. Photo : Radio-Canada

Afin de maintenir ces chiffres à la hausse, il considère important de multiplier les initiatives comme celles de samedi.

Ça fait 14 ans que je suis là. Je suis bien ici. Je ne me vois pas ailleurs qu’à Sept-Îles. Pour que les gens puissent développer ce sentiment d'appartenance, ça passe par des activités et par du réseautage. [C’est important de] manger, danser, se voir, se regrouper et de socialiser , raconte-t-il.

« Sept-Îles, c’est chez nous. On souhaite créer un sentiment d’appartenance à la région, la Côte-Nord. » — Une citation de Christoph Boucar Diouf, président de l'organisme Intégration et Diversité Côte-Nord

Le Mois de l’histoire des Noirs Côte-Nord a été créé dans des circonstances semblables à celles d'’Intégration et Diversité Côte-Nord.

Avec ces activités et les organismes qu’on crée, les gens vont voir que, malgré ce que [d’autres personnes] peuvent penser, il y a des Noirs ici. On aime être ici. C’est chez nous , soutient Kerry-Ann Taylor.

Intégration et Diversité Côte-Nord a travaillé de concert avec le Musée régional de la Côte-Nord afin de donner vie à l’événement.

De toutes les époques, le site du Vieux-Poste de Sept-Îles a été un lieu de convergence et d'échanges entre les multiples communautés culturelles. Le Musée est fier de s'associer pour souligner l'héritage des communautés afrodescendantes de la Côte-Nord , déclare par écrit le Musée régional de la Côte-Nord.

Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux festivités du Mois de l'histoire des Noirs qui honorent l'héritage des personnes noires au Canada et de leurs communautés.

Avec la collaboration d’Aurélie Girard