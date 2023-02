L’Hiver en fête attire du monde à Val-d’Or

Un riche programme attend les visiteurs qui pourront assister à plusieurs activités comme des spectacles de musiques, du théâtre et de l'humour.

Il y a aussi des activités pour enfants avec la glissade sur neige, des jeux gonflables et une carriole à chevaux.

Les jeunes de moins de 17 ans peuvent aussi s'initier à la pêche sur glace.

Il sera aussi possible de faire des essais de véhicules hivernaux adaptés avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue.

Malgré quelques difficultés à recruter des bénévoles, le coordonnateur de l'événement, Luc Lavoie, affirme avoir le personnel nécessaire pour assurer le bon déroulement de la fête.

On a un petit peu de difficulté au niveau du recrutement des bénévoles, on fonctionne beaucoup avec le programme international de la Polyvalente de Carrefour qui nous aide beaucoup. On a beaucoup moins de monde de prévu cette année, mais jusqu'à date, on n'entrevoit pas de problème. On a une belle collaboration de différents partenaires pour l'aménagement et l'installation du site , assure le responsable.

L'événement se poursuit jusqu'à dimanche.