Une veillée aux chandelles à Trois-Rivières en soutien aux victimes de la tragédie de Laval

Fébrile et émotive, Kim Lemay-Paquin a choisi le sanctuaire pour le recueillement que l'endroit peut offrir. L'événement se tiendra à l'extérieur.

On a de la peine, on a de la colère, on passe par une gamme d'émotions. C'est pour ça que j'invite les gens qui ont été touchés [...] à se joindre à moi , a-t-elle dit.

Dès 18 h samedi, les citoyens sont invités à apporter une chandelle, des lettres et des peluches. Les lettres seront acheminées à la garderie éducative de Sainte-Rose. Les toutous seront pour leur part remis à des organismes de la région.

« J'espère que notre soutien servira à donner une grosse dose d'amour et de courage à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin. » — Une citation de Kim Lemay-Paquin, organisatrice de la veillée aux chandelles

Depuis le drame à Laval, la mère de famille dit trouver angoissant de laisser ses enfants à la garderie. Depuis mercredi [...] je n'ai plus cette naïveté de dire : "Mes enfants sont en sécurité, et c'est certain que je vais les retrouver le soir".

Plusieurs autres vigiles ont eu lieu au Québec depuis le triste événement mercredi.

Dans la région, des garderies ont également montré leur solidarité en accrochant des doudous blanches à leurs bâtiments cette semaine.

Avec les informations de Kassandra Lebel et d'Amélie Desmarais