Le mécontentement ne s’éteint pas dans les rangs des infirmières et infirmiers du CIUSSS MCQ. Une pétition a été lancée après qu’ils ont appris dans une directive cette semaine que leur employeur les obligera à travailler une fin de semaine sur trois.

Le CIUSSS MCQ expliquait dans la directive adopter un nouveau mode de planification des horaires afin de réduire le recours au temps supplémentaire, au temps supplémentaire obligatoire et les bris de services ainsi qu’atténuer la pression et la détresse des équipes 24/7.

Marc-André Rodrigue est l’instigateur de la pétition, et infirmier au CIUSSS MCQ selon les informations contenues sur son profil Facebook. Dans la pétition, on demande à l’employeur de faire marche arrière et de ne pas mettre en place les mesures annoncées dans [la] note de service .

Il est aussi formulé que le CIUSSS MCQ [retourne] à la planche à dessin pour trouver de véritables solutions pour palier au [sic] manque de main-d’œuvre qui respecteront l’ensemble des membres du FIQ-SPSMCQ .

La pétition mentionne également que la modification des horaires pour le personnel infirmier [...] constitue la goutte qui fait déborder le vase . On peut y lire que la crainte que les mesures choisies par le CIUSSS MCQ ne fassent qu’empirer la pénurie actuelle en causant des démissions et des départs à la retraite .

La direction du CIUSSS précisait dans le document plus tôt cette semaine que cette mesure est conforme à ce qui est prévu dans la convention collective du personnel concerné. On espère ainsi réduire le nombre de départs, d’absences pour maladie et de démissions.

Au moment de publier ces lignes, la pétition avait recueilli près de 2300 signatures sur le site change.org.

Avec les informations de Coralie Laplante et d’Amélie Desmarais