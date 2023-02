Le programme en éducation spécialisée du Cégep de la Gaspésie et des Îles fait peau neuve

Le programme en éducation spécialisée dispensé à Gaspé par le Cégep de la Gaspésie et des Îles sera désormais axé sur une approche d'intervention par la nature et l'aventure.

Selon le directeur des études au Cégep, Serge Rochon, cette nouvelle avenue contribuera à des interventions bénéfiques pour les personnes vulnérables.

En mettant en place des activités qui se passent en nature, on améliore le bien-être, l’autonomie et on réduit l’anxiété de ces gens , affirme M. Rochon qui constate que cette méthode d’intervention concentrée sur le plein air est en plein essor. Le campus de Gaspé a aussi l'intention d'offrir une approche d'apprentissage en milieu de travail en éducation spécialisée.

Gaspé sera l'un des rares campus collégiaux à bonifier ses cours en éducation spécialisée avec cet angle, ajoute Serge Rochon.

Le directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Serge Rochon Photo : courtoisie Jason Pongracz

Cette nouvelle version du parcours scolaire sera offerte dès l'automne prochain. La période des demandes d'admission en vue de la rentrée collégiale d'automne se termine le 1er mars. Le programme dispensé à Gaspé n'est pas contingenté. Selon Serge Rochon, il s'agit toutefois d'un parcours scolaire qui fonctionne bien .

Cette mise à jour du programme figure parmi les exigences du ministère de l'Éducation supérieure qui demande aux cégeps de réévaluer leurs formations aux cinq ans pour qu’elles répondent mieux aux besoins du marché du travail qui sont en constante évolution.

Un programme en Sciences humaines au goût du jour à Matane

À compter de l’automne 2023, le Cégep de Matane offrira une version actualisée de son programme en Sciences humaines. Le nouveau profil, intitulé « Enjeux humains, des sociétés et du monde », vise à offrir une formation multidisciplinaire.

Selon le collège matanais, le programme permettra ainsi aux étudiants d'obtenir une meilleure préparation aux études universitaires ainsi qu’une plus grande ouverture sur le monde.

Grâce à cette nouvelle approche multidisciplinaire, les étudiants seront amenés à envisager certains enjeux, comme ceux en environnement, sous la loupe de plusieurs disciplines en sciences humaines telles que la sociologie, l’économie, l’histoire et la géographie , illustre Sophie Turbide, une enseignante en histoire au Cégep de Matane qui a contribué à l’actualisation du programme.

« Notre programme a été pensé il y a 20 ans et, pour nous, c’est important de le mettre au goût du jour, de faire un brassage d’idées et d’inventer plein de nouveaux cours qui n’existaient pas. » — Une citation de Sophie Turbide, enseignante en histoire au Cégep de Matane

Cette mise à jour a aussi été réalisée à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur, mentionne la professeure. Elle indique que l'institution collégiale aurait pu s'en tenir à des changements mineurs, mais elle a plutôt opté pour une vague de nouveautés.

Selon Sophie Turbide, le programme se déploiera davantage sur le terrain, puisque le Cégep voulait aller plus loin dans l'aspect pratique des études collégiales. Cela contribuera, ajoute l'enseignante, à démontrer l'éventail des professions et des carrières qui émanent d'un parcours en sciences humaines.

Avec les informations de Roxanne Langlois et d'Émilie Gagné