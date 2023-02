Québec solidaire doit se mettre en « mode écoute des régions », dit Nadeau-Dubois

Québec solidaire (QS) doit prêter l’oreille aux électeurs en région pour lutter contre les changements climatiques et poursuivre sa croissance au Salon bleu, estime son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.

Comment on lutte avec vous contre les changements climatiques? a demandé M. Nadeau-Dubois en point de presse avec Manon Massé, en marge du conseil national solidaire réunissant quelque 300 militants au Collège Ahuntsic depuis vendredi.

« Je veux que notre parti [...] se mette en mode écoute, bien sûr, à l’égard de nos militants et de nos militantes en région qui ont des choses à nous dire. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Les agriculteurs sont les gens qui subissent le plus les conséquences concrètes des changements climatiques , a donné en exemple le député solidaire.

Les co-porte-parole préparent d'ailleurs une tournée des régions qu'ils présenteront aux membres durant la fin de semaine.

Et la communication des idées joue pour beaucoup, reconnaît le député de Gouin, qui a reçu cette critique de certains membres du parti. Plus une proposition est compliquée, plus elle est facile à attaquer par nos adversaires , dit-il, citant l’exemple de la proposition d’une taxe visant les voitures polluantes qui avait reçu un accueil froid en région.

Ça a été facile dans ce contexte-là pour M. Legault de dire : ''Ils vont taxer toutes les Toyota Camry.’' C’était factuellement inexact, mais la complexité de la proposition prêtait flanc à ce genre d’attaque , explique M. Nadeau-Dubois.

La volonté du parti d’entretenir un meilleur dialogue avec les électeurs à l’extérieur des grands centres urbains est d’ailleurs inscrite dans le Bilan politique des élections 2022, dont Radio-Canada a obtenu copie.

La formation a connu des meilleures heures en région : lors des dernières élections provinciales à l'automne 2022, Québec solidaire a reculé de plus d’un point de pourcentage en termes de votes, et ce, dans 45 circonscriptions rurales ou de banlieues. Inversement, QS a obtenu un gain de 1 % de votes dans neuf circonscriptions rurales.

Parallèlement, le parti a perdu des points de pourcentage dans deux comtés urbains, mais en a gagné dans 18.

C'est vraiment marqué. Il ne s'est pas passé la même campagne dans les deux cas , a expliqué la responsable aux élections de QS , Julie Dionne.

M. Nadeau-Dubois attribue ces résultats à la chambre d’écho résultant de l'aspect urbain du parti.

Autres sujets à l’ordre du jour

La co-porte-parole Manon Massé a commencé le point de presse en exprimant ses condoléances aux proches des jeunes victimes de la tragédie survenue à Laval mercredi. Une minute de silence de la part de tous les membres a été observée avant que commencent les discussions d’ordre politique, qui se sont déroulées en partie à huis-clos.

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, légitime ce moment loin des caméras : Il n'y a rien de cacher. Il y a un moment dans l’instance où les gens préfèrent faire ça ‘’en famille’’.

Dans un autre ordre d'idée, M. Nadeau-Dubois a été invité à réagir sur les allégations d'irrégularités à l’investiture du député solidaire Haroun Bouazzi au printemps dernier dans la circonscription de Maurice-Richard. Le chef parlementaire a répondu : Pour nous, ce dossier-là est clos.

L‘adversaire défait de M. Bouazzi lui reproche d'avoir payé des cartes à des membres en vue d'obtenir plus de votes à l'assemblée d'investiture, contrevenant ainsi à la loi.

« Lorsque les événements se sont produits, les vérifications diligentes ont été faites sous supervision d’un avocat pour s’assurer que tout soit fait dans les règles de l’art, que toutes les règles internes soient respectées, que toutes les lois électorales du Québec soient respectées et nous en avons l’assurance. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

La position du co-porte-parole est sans appel, mais cela n'empêchera pas les membres du parti de réfléchir à l’investiture de candidats vedettes qui ne sont pas originaires des circonscriptions lors d’élections. À l’occasion de leur conseil national, tout est sur la table en cette matière , a dit le député.

L’essentiel, précise-t-il, c’est que le choix de nos candidats et de nos candidates demeure un choix fait par les militants et les militantes .

Ces discussions surviennent alors que Québec solidaire et les autres partis se disputeront la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne lors d'une élection partielle le 13 mars.

Parmi les autres sujets abordés pendant la fin de semaine, on compte la répartition des richesses dans la société et la parité entre les hommes et les femmes, des enjeux bien ancrés dans l’ADN du parti, souligne M. Nadeau-Dubois.

Avec les informations d'Alexandre Duval et la Presse canadienne.