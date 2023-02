Exercice militaire d’hiver dans le secteur D’Alembert à Rouyn-Noranda

L'événement se tient sur des terres publiques dans le secteur D’Alembert à Rouyn-Noranda.

Des mesures de sécurité sont mises en place à proximité de la zone d’entraînement avec la présence de sentinelles et d'affiches pour informer la population de la tenue des activités.

Des véhicules militaires, des motoneiges et des munitions à blanc seront utilisés.

Le capitaine Jean-François Talbot, commandant adjoint du 34e Régiment, assure que le bruit sera minime durant la journée.

C'est un maintien de compétences qui est fait annuellement qui permet justement aux militaires de maintenir cette capacité d'opérer dans des conditions hivernales par temps froid, dit-il. Comme militaire, on peut être exposé à travailler dans différents environnements, donc les conditions hivernales et c'est pour cette raison-là que chaque année, l'exercice revient et on se doit de maintenir nos capacités opérationnelles en milieu hivernal.

Jean-François Talbot qui rappelle que les Forces armées cherchent constamment à ajouter de nouvelles recrues dans ses rangs.