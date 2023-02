S’offrir le Super Bowl à 30 ans

Depuis près de 20 ans, Alexandre Audet suit religieusement les activités de la Ligue nationale de football.

Dans ma famille, on est des fans de football depuis tellement longtemps. J'ai joué, mon frère a joué, mon père n'a pas joué, mais c'est lui qui nous a donné la piqûre quand on était jeune. dit-il Tous les dimanches, on reçoit à la maison des amis, de la famille pour écouter le football .

Cette année, ce sera différent. Alexandre Audet ne sera pas devant son téléviseur, mais plutôt directement, au stade à Phoenix.

Alexandre Audet a déboursé plusieurs milliers de dollars pour voir son équipe favorite tenter de remporter le fameux trophée Vince Lombardi. Photo : Radio-Canada

Un rêve devenu réalité, qui n'aurait pas pu mieux tomber. Fier partisan des Eagles de Philadelphie, Alexandre aura la chance de voir son équipe se battre contre les Chiefs de Kansas City pour soulever le trophée Vince-Lombardi.

Près de 19 ans après avoir regardé son premier Super Bowl, qui opposait les Eagles aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre d’un certain Tom Brady, Alexandre fera partie des milliers de privilégiés sur place pour suivre la rencontre.

Ça va être fou!

Accompagné de sa femme, de son jeune garçon et de ses beaux-parents, Alexandre est arrivé en Arizona il y a une semaine, histoire de participer à la série d’activités organisées par la NFL.

Alexandre Audet en direction de Glendale en compagnie de son fils Nathan. Photo : Gracieuseté

Ce n’est que lorsqu’il a vu les deux équipes se présenter a la fameuse journée des médias qu’il a compris dans quoi il s’était embarqué.

« Lorsque j'ai vu les deux équipes arriver, j'ai eu des frissons et je me suis dit "OK, c'est vrai, on y arrive". Je parle beaucoup avec mes amis à Québec et je réalise que ça va être fou.»

Sera-t-il déçu si les Eagles perdent le match ?

C'est sûr que je vais être déçu s'ils ne gagnent pas, mais c'est comme un rêve, je pensais ne jamais pouvoir les voir un jour.

Un rêve hors de prix?

Il faut payer le prix fort pour assister à la grand-messe du football américain.

Le Super Bowl est un événement planétaire qui attire des millions de téléspectateurs chaque année. Photo : Getty Images / Peter Casey

De ses dires, le billet à lui seul à coûté près de 8 600 $. C’est sans compter la nourriture et le voyage. Pour ce qui est de l’hébergement, la chance a souri à Alexandre et sa famille: ils possèdent un logement à quelques minutes du stade où se déroulera le match de dimanche.

Il y a trois ans, la NFL a annoncé que le Super Bowl serait à Phoenix. Je suis chanceux parce qu'avec ma famille, on a une maison à Phoenix. C'était le moment ou jamais pour que ça me coûte le moins cher. dit-il.

Quelques milliers de dollars plus tard, Alexandre ne regrette rien.

Dimanche, il aura l’unique chance de participer à l’un des plus gros événements sportifs de la planète.

Avec les informations de Pascale Lacombe