Un groupe de travail pourrait demander la sous-traitance de services au privé à Ottawa

Parmi les documents déposés en vue du prochain budget, on retrouve une feuille de route, ainsi qu’un énoncé de politique qui détaille la manière dont cette revue des dépenses pourrait être effectuée.

Lors de la campagne municipale l'automne dernier, M. Sutcliffe avait promis de procéder à un examen des dépenses de la Ville d’Ottawa, afin de faire des économies allant de 35 à 60 millions de dollars.

Le but du groupe de travail serait avant tout de créer une culture de la concurrence , et non pas de couper dans les services , selon les documents déposés. Les services ainsi que les programmes de la Ville seraient comparés aux meilleures pratiques, et on évaluerait différentes manières de les administrer, ce qui pourrait inclure des partenaires privés.

En plus du maire, le groupe de travail comprendrait la présidente du comité de la vérification, la conseillère Cathy Curry, ainsi qu’un autre conseiller municipal.

Lors d’une rencontre lundi dernier, la directrice municipale par intérim, Wendy Stephanson, a expliqué que l'objectif est de remettre en question la façon dont la Ville est administrée, ainsi que dégager des fonds pour de nouveaux programmes.

Nous voulons que ce soit un groupe de travail restreint a expliqué le maire Sutcliffe lors d’une réunion du comité des finances. Mais tout ce que nous décidons, tout ce que nous recommandons, sera soumis au conseil [municipal], et tout le monde aura le temps d'en discuter.

Plusieurs membres du conseil aimeraient que ce soit la vérificatrice générale qui procède à cet éventuel examen des dépenses, afin d’avoir un point de vue objectif, surtout après les conclusions de l’enquête publique sur le train léger.

La création de ce groupe de travail sera décidée lors du conseil municipal du 1er mars prochain, au moment de la présentation du budget.

Avec les informations de Kate Porter de CBC News