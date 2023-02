France:  de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites

Lors d'une conférence de presse avant le départ du cortège parisien, l'intersyndicale s'est dite prête à durcir le mouvement si le gouvernement et le Parlement, qui examine actuellement le texte controversé, restaient sourds à la mobilisation.

Le numéro un du syndicat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Laurent Berger, a pointé du doigt une forme de folie démocratique du gouvernement à ignorer ce qui se passe , tandis que son homologue de la Confédération générale du travail (CGT) Philippe Martinez a souligné que la balle [est] dans le camp de l'exécutif.

C'est la quatrième fois en moins d'un mois que les Français sont appelés à faire grève et à manifester contre cette réforme phare du président Emmanuel Macron, dont la mesure emblématique, le recul de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans, est majoritairement rejetée.

Malgré la grogne populaire, le président Macron ne fléchit pas sur le projet de report de l'âge de la retraite. Photo : Getty Images / AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Les premiers cortèges se sont élancés à Nancy, Strasbourg et Toulouse où la CGT a revendiqué plus de 100 000 manifestants .

Nombre d'entre eux, ne pouvant se permettre de se mettre en grève à chaque mobilisation, ont profité de manifester un samedi. C'est peut-être la seule fois où je peux venir, c'était l'occasion , expliquait ainsi Sandrine Thouron, 60 ans, directrice d'un collège.

J'attends qu'aujourd'hui il y ait encore plus de monde dans la rue et que le gouvernement réfléchisse un peu à deux fois avant de passer en force , a affirmé de son côté Benjamin Grau, 41 ans, agriculteur dans le cortège à Toulouse.

Dépasser le million de manifestants, ça serait un beau succès , a espéré Laurent Berger. De source policière, on s'attend à une participation comprise entre 600 000 et 800 000 personnes, dont 90 000 à 120 000 à Paris.

Dix mille forces de l'ordre sont mobilisées partout en France, dont 4500 dans la capitale.

Sans appel à la grève, les réseaux ferroviaires et du métro devaient fonctionner normalement.

Un mouvement qui perdure

Les trois précédentes journées d'action ont réuni entre 757 000 et 1,27 million de personnes selon les autorités (entre près de deux millions et plus de 2,5 millions, selon l'intersyndicale), sans infléchir l'exécutif, qui tient bon sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.

Des propos vendredi d'Emmanuel Macron à Bruxelles, appelant les organisateurs de la contestation à conserver leur esprit de responsabilité , ont déclenché une vive réaction des syndicats.

Excusez-moi, mais bordel, on n'est pas responsables depuis le début? , s'est énervé Laurent Berger, alors que les mobilisations se sont déroulées jusqu'ici sans incident notable.

Quand il y a un tel mécontentement dans le pays et qu'on a l'esprit de responsabilité justement, eh bien, on écoute , a déclaré pour sa part Philippe Martinez.

L'intersyndicale, qui compte huit organisations, veut inscrire le mouvement dans la durée et a appelé à deux autres journées d'action les 16 février et 7 mars. Et elle s'est dite prête samedi à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars si rien ne bouge.

Les syndicats concernés prévoient d'autres journées de grève. Photo : Getty Images / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Si le gouvernement ne tient pas compte des demandes des Français sur les retraites, on aura à l'issue de cette réforme un divorce encore plus prononcé, encore plus inquiétant, entre les Français et ceux qui nous gouvernent , a averti samedi Xavier Bertrand, un responsable des Républicains (LR), le parti de droite sur lequel la majorité présidentielle compte pour faire passer son texte au Parlement.

Actuellement devant les députés, l'examen du texte depuis le début de la semaine n'a donné lieu pour l'instant qu'à des débats répétitifs et des invectives.

La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, bien que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables.

Le gouvernement a fait le choix d'allonger la durée de travail pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et à un vieillissement de la population.