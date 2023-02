Sociétés culturelles du N.-B. : une première rencontre en personne depuis la pandémie

Moins de billets vendus, moins d’artistes qui se produisent en spectacle et moins d’engouement. Ce sont toutes des problématiques rencontrées depuis la pandémie par plusieurs sociétés culturelles à travers la province.

La présidente du CPSC, Ghislaine Foulem, mentionne que cette rencontre sera bénéfique pour la suite des choses. Elle affirme que comme d’autres organismes, le CPSC a eu ses hauts et ses bas, mais a toujours su rallier la majorité à la qualité de ses programmes et de ses nombreux projets .

Maxime McGraw, président de la Société culturelle des Tracadilles dans la Péninsule acadienne, croit qu’il faudra être patient avant de retrouver un engouement, comme avant la pandémie.

Par contre, il remarque que dans la société culturelle, l’intérêt de la population n’a pas changé. La communauté reste réceptive à toutes sortes d’activités.

Le défi qu’il rencontre, c’est de s’ajuster auprès des artistes invités. Avec la pandémie, certains chanteurs et groupes de musique, par exemple, ont annulé une tournée complète. Cela a donc poussé Maxime McGraw à rembourser ceux et celles qui avaient payé pour un spectacle.

Selon lui, la culture restera toujours un domaine qui bat de l’aile, mais rien n’empêche de pouvoir s’adapter pour faire revivre la culture.

Huguette Plourde, présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr à Saint-Léonard, trouve que la pandémie lui a fait réaliser un enjeu important : il n’y a pas d’endroit pour produire un spectacle ou bien organiser des activités.

Il s’agit d’un problème selon elle. Pour l’instant, l’organisation culturelle doit constamment se déplacer en dehors de la ville pour des événements. Huguette Plourde explique qu’ils ne pourraient pas faire venir un groupe comme les Salebarbes. Où est-ce qu’on se produirait? On serait en déficit .

L'ancienne mairesse de la Ville de Saint-Léonard, Huguette Plourde, est maintenant la présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr.

Le défi dans la Baie des Chaleurs selon Omer Doucet, le président de la société culturelle, c’est d’attirer la population aux spectacles des artistes locaux. Il croit qu’avec la pandémie, les gens ont plus tendance à s’asseoir devant la télévision pour visionner des spectacles de grands artistes.

« C’est normal que les gens veuillent voir des plus gros noms, des plus grosses tournées, mais c’est plus difficile en région pour des raisons économiques. »