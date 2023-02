Un premier tournoi de hockey bottine à la Fête des tuques de Latulipe

L'événement se déroule sur la patinoire extérieure du village alors que l'endroit vibre au rythme de la fête qui revient après deux ans d'absence en raison de la pandémie.

Six équipes se sont inscrites pour le tournoi et l'organisateur Xavier Mantha a choisi une formule mixte.

C'est une formule mixte qu'on a donc c'est un alignement classique, c'est composé de 4 hommes, puis 2 femmes, plus un gardien. Donc ça, ça permet d'avoir aussi des familles qui viennent jouer. Puis ça permet aux hommes de jouer avec les femmes, et ce n'est pas dans tous les événements sportifs qu'on voit ça là, puis c'est important pour moi que ce soit une formule mixte pour cette année et ça permet d'attirer encore plus de joueurs et de joueuses , explique Xavier Mantha.

Au programme de la journée de la Fête des tuques un disco patin, des tournois de jeux de cartes et des activités culturelles pour toute la famille.

Xavier Mantha s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d’animation dans le village avec la présence de citoyens du Témiscamingue et de l’Abitibi.

En effet, on a beaucoup de participants de l'Est témiscamien en général, mais il y a aussi du monde, pour la pitoune, des gens de Val-d'Or qui vont venir, il y a des gens de Ville-Marie, donc j'ai pas mal du monde de tout le Témiscamingue quand même qui vont venir participer à ce tournoi-là, puis même d'Abitibi un petit peu. Donc c'est une fête effectivement qui fait vivre le village , dit-il.

Xavier Mantha souhaite d'ailleurs que le tournoi devienne une tradition à Latulippe-et-Gaboury.