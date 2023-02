Washington met des entités chinoises sur sa liste noire après l’épisode du ballon-espion

Associated Press

Les États-Unis ont mis vendredi sur leur liste noire six entités chinoises liées selon eux aux programmes aérospatiaux de Pékin, dans le cadre des représailles de Washington contre un prétendu ballon-espion chinois qui a traversé l'espace aérien américain .

Ces restrictions économiques surviennent après que l'administration Biden eut dit envisager des efforts plus larges pour lutter contre les activités de surveillance chinoises. Elles compliqueront la tâche de cinq entreprises et d'un institut de recherche pour obtenir des technologies américaines.

Hausse de la tension diplomatique

Cette décision est susceptible d'aggraver encore la querelle diplomatique entre les États-Unis et la Chine déclenchée par le ballon, qui a été abattu le week-end dernier au large des côtes de la Caroline. Les États-Unis ont déclaré que le ballon était équipé pour détecter et collecter des signaux de renseignement, mais Pékin insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un engin météorologique ayant dévié de sa trajectoire.

Espionnage en haute altitude

Le Bureau américain de l'industrie et de la sécurité a déclaré que les six entités étaient ciblées pour leur soutien aux efforts de modernisation militaire de la Chine, en particulier les programmes aérospatiaux de l'Armée populaire de libération (APL), y compris les dirigeables et les ballons .

« L'APL utilise des ballons à haute altitude pour des activités de renseignement et de reconnaissance. » — Une citation de Bureau américain de l'industrie et de la sécurité

Le secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves, a déclaré sur Twitter que son département n'hésitera pas à continuer à utiliser de telles restrictions et d'autres outils de réglementation et d'application pour protéger la sécurité et la souveraineté nationales des États-Unis .