16 athlètes estriens représenteront l’Estrie aux Jeux du Canada 

À 13 ans, la patineuse artistique Sandrine Blais est la plus jeune athlète de la délégation estrienne. Forte d'une médaille d'argent aux championnats canadiens à Regina chez les prénovices, elle rêve d'une autre médaille aux Jeux du Canada. Elle s'entraîne plusieurs heures avec sa sœur.

J'espère faire de mon mieux, faire un meilleur programme pour battre mon score, puis terminer dans les trois premières encore , souhaite-t-elle.

Record égalisé

Excellence sportive Sherbrooke est fière de présenter sa cohorte de 16 athlètes, qui ont tous des chances de revenir en Estrie médaille au cou.

« On a égalisé, avec la cohorte 2023 pour les Jeux du Canada d'hiver, un record avec 16 athlètes. Ce record datait de 2007 aux Jeux du Canada d'hiver de Whitehorse. » — Une citation de Rémy Fontaine, directeur général d’Excellence sportive Sherbrooke

Raphaëlle Perreault est la première gymnaste de l'histoire du club SherGym à se qualifier pour les Jeux du Canada. Elle vise haut.

C'est sûr qu'on vise une médaille par équipe, puis peut-être même une médaille en individuel , soutient-elle.

Fille de la triple championne olympique Annie Perreault, elle assure toutefois ne pas ressentir la pression de devoir performer. Non, je sens beaucoup de support de la part de ma mère. Puis même si je n’accomplis pas ce que je voudrais, ma mère va toujours être fière de moi pareil , souligne-t-elle.

Espoirs du hockey

Le Sherbrookois Elliot Desmarais, qui évolue avec les Cantonniers de Magog, espère gagner l'or, rien de moins,

C'est sûr. Moi, c'est la médaille d'or. L'important, c'est de gagner la dernière, comme on dit souvent dans le hockey , lance-t-il.

Ces Jeux seront importants pour lui, car c'est son année de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La Sherbrookoise Béatrice Perron-Roy, du collège Stanstead, est quant à elle l'une des quatre Estriennes à faire partie de la puissante équipe de hockey féminin du Québec.

Cette année, on a eu un camp un peu préparatoire en décembre environ, puis on a joué contre les étoiles collégiales, puis on a gagné. Ça nous a donné de la confiance, puis on est prêtes pour les Jeux , constate-t-elle.

L’Estrie sera également représentée en judo, en ski alpin, en patinage de vitesse, en biathlon et en curling à l'Île-Du-Prince-Édouard.

Avec les informations de Jean Arel