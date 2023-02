L’aide pour les victimes du séisme en Syrie et en Turquie s’organise en Estrie 

C'était très difficile pour nous d'être très loin de notre pays. On écoute, puis on voit le monde, ce qui se passe là-bas. Après ces années de guerre, puis cette tragédie qui vient d’arriver, c'est vraiment difficile pour les gens là-bas , soutient-il.

Joy Korji invite le public à faire preuve de générosité envers les victimes du séisme. Photo : Radio-Canada

Il fait remarquer que le mouvement d’entraide s’étend dans de nombreuses villes canadiennes.

On est des gens qui viennent de Syrie, et on veut aider les gens en Syrie. Ça a commencé juste à Montréal, mais après ça s'est agrandi à Québec, même à Toronto, en Ontario , continue-t-il.

« Ici, à Sherbrooke, on voulait faire quelque chose, puis l'église [Saint-Éphrem] voulait aider aussi. On va collecter des choses, puis on va les envoyer en Syrie. » — Une citation de Joy Korji, Sherbrookois d’origine syrienne

Les produits recherchés incluent du lainage, des boîtes de conserve, et des couches pour bébés.

Nous, on a des familles là-bas, puis des amis. On parle avec eux. Ils sont tous dans la rue ou dans l'église, dans la mosquée, et n’ont plus de maison. Ce sont des choses qu’eux, ils demandent, et dont ils ont besoin , indique-t-il.

Les dons seront accueillis à l’église Saint-Éphrem, à Sherbrooke, de lundi jusqu’à jeudi, de 18 h à 20 h. Les dons en argent seront aussi acceptés.