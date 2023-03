Chant’Ouest : rendez-vous avec Ezoman

Ezoman est l’un des quatre artistes du spectacle Chant'Ouest, dirigé par Mario Lepage, qui amorce dès mardi 21 mars sa tournée dans les quatre provinces de l’Ouest.

Il présente sur scène trois de ses chansons peaufinées au cours des dernières semaines aux côtés du musicien Guy Abraham. Un artiste qui a déjà fait le parcours du Chant’Ouest et qui a pu apporter une perspective différente sur les chansons, dit Ezoman.

Je trouve qu’il y a une cohésion, un mélange artistique entre moi et lui dans plusieurs choses , dit le rappeur originaire de la République démocratique du Congo.

Une belle relation de collaboration s’est établie entre les deux musiciens d'expérience. Guy Abraham dit avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec cet artiste authentique.

Ezoman, Trésor, il a une habileté à faire du rap en français, parler vite avec émotion, il peut chanter aussi, il a une super belle voix et quand il met les deux ensemble c'est motivant , dit Guy Abraham.

Ezoman a à son actif deux albums en français et un en anglais. La tournée du Chant’Ouest lui permet d’aller à la rencontre de son public francophone, s'enthousiasme le chanteur.

Quand je parle, j’ai mes accents, j’ai mes émotions qui se transmettent, c'est la vie que je suis en train de vivre et je vous présente ma vie, dit-il. Avoir cette opportunité d’apporter ma culture sur la scène et la partager avec le public, c'est un honneur.

Ezoman dit avoir beaucoup appris de l'expérience avec le Chant'Ouest et son mentor. Il aura conservé l’humilité et l’ouverture nécessaire pour accueillir les commentaires de son mentor et continuer à avancer.

La patience et de repousser l’égo, de retravailler encore comme si on était encore nouveau dans ce qu’on fait!

Ezoman présente trois pièces sur la scène du Chant’Ouest, dont Messages codés tiré de son album éponyme paru en 2016.

Il l’a interprétée pour L’atelier culturel en répétition avec Guy Abraham.

Bio de l’artiste

Par son approche ambitieuse et multilingue de la musique, Ezoman est une rareté dans le monde du hip-hop. Dans ses chansons, le Winnipegois d’origine congolaise explore l'amour et les ténèbres en fusionnant le hip-hop avec des sons d'influence mondiale. En République démocratique du Congo, il a grandi entouré de musique classique et de musique d'église qui l'ont aidé à développer sa voix avant de découvrir son amour pour le hip-hop en français. Une fois installé à Winnipeg en 2013, il a offert un premier album, Nouvelles Perspectives et ensuite Messages codés en 2016. Son plus récent opus, en anglais, s’intitule Duality. Je veux que les gens embrassent à la fois l'obscurité et la lumière à l'intérieur d'eux, explique Ezoman. Nous avons tous été faits comme ça. Alors que certains artistes projettent des images de perfection, Ezoman souhaite se montrer à son public en étant le plus authentique et vulnérable que possible.

Source : Chant’Ouest